《中国守艺人一百零八匠》聚焦中国传统手工艺传承发展

《中国守艺人一百零八匠》作者 罗易成

人民网讯 10月19日，《中国守艺人一百零八匠》新书发布会在北京前门大街“天乐园大戏楼”举行。

作者罗易成本是广告界的资深创意人，他意识到很多传统手艺在互联网时代失去发声的渠道，便于2015年开始走访全国各地具有特色的民间手艺人，并通过自己广告传播的经验使其广泛传播。最终他把阶段性的采访成果整理成《中国守艺人一百零八匠》书稿及220分钟的同名纪录长片。

永新华韵执行总裁罗勇到场并致辞表示永新华韵牵手罗易成老师共同致力于推动中国传统手工艺的保护、传承及发展。220分钟《中国守艺人一百零八匠》同名纪录长片将以分段短视频形式登陆“非遗大数据平台“、“非遗大百科”APP。

书中涉及的荣宝斋木版水印技艺传承人赵慧萍、冷兵器研磨师闫民，和大家分享“木版水印”这一印刷技艺如何通过手艺人代代传承，以及数代手艺人与齐白石、徐悲鸿等中国画大师的密切联系。

据悉，《中国守艺人一百零八匠》项目的第二阶段计划将围绕黄河流域民间手艺的专题进行走访与记录。

(责编：陶稳(实习生)、常红)