“全国知识产权保护行动计划”在京启动

人民网讯 10月21日，“全国知识产权保护行动计划启动仪式暨知识产权保护和创新环境高峰论坛”在清华大学FIT楼多功能厅隆重举行。与会嘉宾就知识产权保护、创新生态系统打造、科技型中小企业可持续发展等主题激荡智慧，建言献策。

清华大学副秘书长、技术转移研究院院长金勤献表示，二维码相关技术就是移动互联和物联网发展的关键核心技术之一，直接关系到我国的公共安全、产业安全和国家安全。他同时指出，面对跨国技术和资本巨头知识产权战略布局的挑战，国内产学研各界要树立国家利益至上的大局观，加强对基础性核心专利技术的保护，在此基础上加强专利池和标准体系建设，为维护我国的公共安全、产业安全和国家安全做出应有的贡献。

在主题演讲阶段，清华大学数据科学研究院二维码安全技术研究中心副主任沈维以二维码为例，剖析了我国核心技术创新和知识产权保护中存在的问题和挑战，并呼吁政府要进一步加强知识产权保护力度，营造公平公正的制度环境，保护和促进引领创新的科技型中小企业发展。

据透露，清华大学数据科学研究院和中国网中国品牌频道、公益中国频道等还将在其他城市举办以保护知识产权、促进企业创业创新为主题的高峰论坛等活动，以促进社会各界对核心技术创新和知识产权保护的关注，集全社会之力共同打造创新生态系统。

(责编：龚茜(实习生)、常红)