原标题：专访：墨西哥将通过进博会推动中小企业“走出去”——访墨西哥投资贸易促进局局长保罗·卡雷尼奥

新华社墨西哥城１０月２２日电 专访：墨西哥将通过进博会推动中小企业“走出去”——访墨西哥投资贸易促进局局长保罗·卡雷尼奥

新华社记者吴昊

墨西哥投资贸易促进局局长保罗·卡雷尼奥日前接受新华社记者采访时表示，墨西哥很荣幸受邀作为首届中国国际进口博览会（进博会）主宾国之一，将借展会契机推动中小企业“走出去”，展示墨西哥优质产品。

卡雷尼奥表示，墨西哥作为１２个主宾国之一，感受到“一项优待、一种荣耀和一份责任”。

据墨西哥投资贸易促进局预计，将有超过６０家墨西哥企业和机构参展，涉及食品饮品、物流服务、交通运输、信息技术等领域。此外还将有约１００家墨西哥企业和个体参与展会相关活动。

卡雷尼奥介绍说，这次墨西哥将带来世界农牧业领域最优质产品，展现最现代的墨西哥高端制造业成果等。墨西哥中小型企业作为参展主力，目前解决国家约８０％就业岗位及约９０％的非公司内部出口贸易。墨西哥需为中小企业创造条件，利用进博会等契机推动出口，促进墨西哥经济发展。

卡雷尼奥表示，墨西哥企业界对参展表现出极大兴趣，认为这次展会将成为一道“入口”，推动世界各国产品进入日益增长的中国消费市场，尤其为拉美在中国市场提供展示产品与服务的窗口。

他说，墨西哥政府和参展商将借进博会告诉世界，墨西哥是个慷慨、法制化和面向世界开放的国家，与世界许多经济体订有贸易协定。

谈到墨中两国关系发展，他指出，墨西哥作为主宾国参展，体现墨中两国政府近年来关系愈加紧密，未来墨西哥国家和政府都应继续向前推进两国关系。

在卡雷尼奥看来，这次博览会对墨西哥乃至整个拉美来说，都是开拓中国市场的宝贵机遇。“进博会展示了中国政府强烈而清晰的意愿，即向世界开放市场、支持经济全球化”。

目前，中国是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥是中国在拉美的第二大贸易伙伴。据中国海关总署统计，２０１７年中墨贸易总额达４７６．７亿美元，同比增长１１．７％；２０１８年１至４月，中墨贸易额为１６４．２亿美元，同比增长２１．５％。中国也是墨西哥在亚太地区第二大游客来源国，两国间已有３条直航航线。

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