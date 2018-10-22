原标题：专访：“中国国际进口博览会对国际贸易稳定发展具有重要意义”——访俄罗斯出口中心总经理斯列普尼奥夫

新华社莫斯科１０月２２日电 专访：“中国国际进口博览会对国际贸易稳定发展具有重要意义”——访俄罗斯出口中心总经理斯列普尼奥夫

新华社记者栾海 高兰

“俄中两国正在努力朝着年贸易额１０００亿美元的目标迈进，落实‘一带一路’与欧亚经济联盟建设对接的重大项目。此次中国国际进口博览会将为两国企业洽谈业务、达成协议创造更多机会，进一步丰富上述重大规划的内涵。”俄罗斯出口中心总经理安德烈·斯列普尼奥夫日前在莫斯科该出口中心总部接受新华社记者专访时这样说。

俄罗斯出口中心是参加中国首届国际进口博览会俄方企业的组织与协调单位。斯列普尼奥夫向记者介绍说，由于本届博览会规模宏大，对促进俄中两国贸易意义重大，俄方大量企业对参展兴趣浓厚，很多企业希望扩大自己的产品在中国的销路，还有不少企业希望了解业界相关动态和趋势。

“我们最终确定参展企业有１００多家，参展展品将分为５大类：食品与农产品、高技术产品、医疗设备、服务贸易项目及其他日常消费品。参展商中，农业生产及加工企业的积极性最高，这类企业争取到了俄方展览总面积的大约一半。”

斯列普尼奥夫表示，俄方正在努力开拓容量巨大的中国市场，希望通过参展使中国客户了解到俄罗斯出口产品种类丰富、质量优异并具有竞争力，期待越来越多的俄方企业对华业务取得成功。“我相信，俄方参展商将在本次博览会上与中方卓有成效地开展洽谈，找到新合作伙伴，赢得广大中国客户的青睐。”

他说，中国一直是俄罗斯重要贸易伙伴。据俄出口中心统计，今年上半年，俄罗斯对亚洲地区出口总额约为５１０亿美元，较去年同期增加１２４亿美元，而这一增量中约６３％源自对华出口；在俄罗斯对亚洲地区非原材料、非能源出口额增幅中，约２７％增幅源自对华出口额的增加。

谈到对华出口产品种类，他介绍说，当前俄罗斯对华出口化工产品种类丰富，包括钾肥、混合肥料、聚合物、合成橡胶、石化制品及核电燃料等；农产品出口也呈多样化趋势，包括大豆、植物油、鱼粉、油菜籽、亚麻籽和面粉等；此外，巧克力产品和饮料等也显著增多。

他还表示，中国经济社会快速发展，政府实施提高人民生活水平、改善生态环境的方针政策，这些因素使得中国市场拥有美好发展前景。据俄出口中心评估，俄对华非原材料出口形势相对最佳。

斯列普尼奥夫认为，“此次博览会吸引数量庞大、来自世界各地的企业参展，无疑将会促进海外与中国的贸易，彰显中国对国际贸易的一贯开放性。在个别国家贸易保护主义抬头的背景下，中国坚持推动贸易自由化的举措，对于国际贸易的稳定和发展具有重要意义。”

“我们希望中国国际进口博览会一届一届不断举办下去，激发中国与各国贸易合作潜力，落实更多合作规划，推动地区经贸领域一体化更加深入发展，并以此维护国际贸易自由化及其开放性。”斯列普尼奥夫说。

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