原标题：中国—东盟“海上联演—2018”拉开帷幕

新华社广州１０月２２日电（马骐騑、张俊）中国－东盟“海上联演－２０１８”演习２２日在湛江某军港拉开帷幕。

当日上午举行的开幕式上，新加坡海军总长柳俊泓与中国人民解放军南部战区司令员袁誉柏致开幕词。

柳俊泓表示，《海上意外相遇规则》是增强实践合作的范例，有力加强了操作层面的相互沟通，减少因误判造成的危险。今天，东盟与中国共同举行的相关演习，有助于加深操作层面的合作与互信。

袁誉柏表示，这次联演是落实中国－东盟防务高层共识、深化中国与东盟防务安全合作、增进互信的重要行动，既是东盟首次与单一国家进行联合军演，也是我军首次与东盟开展海上联演，意义非常重要。

开幕式后，第一次演习计划会在岸基联合指挥部召开。岸基联合指挥部联合指挥员召集各国观察员、联合指挥部参谋人员以及各参演舰艇副长、作战军官、航海军官、飞行员等对演习方案进行集中探讨。

联演分为港岸活动、海上演练和演习总结三个阶段。期间，各方将展开多项文体交流活动，围绕军事医学与潜水作业等课题进行研讨，观摩营救落水人员训练，组织战术桌面推演，举行舰艇开放活动等。

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