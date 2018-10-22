原标题：跨国“网红老火车”驶出时代之变

新华社北京10月22日电 题：跨国“网红老火车”驶出时代之变

记者吉宁、季小波

每周三的早上7时27分，K3次中俄国际列车从北京站缓缓发出，奔向7800公里之外的终点——莫斯科。

自1960年5月发出首列，58年来，每周三它都会从北京站驶出，穿越中国、蒙古国、俄罗斯的广袤原野，抵达莫斯科。这趟旅途单程耗时131个小时，沿途停靠三个国家30多个车站，平均时速只有约60公里。

墨绿色的车皮、鲜艳的国徽、仍在工作的煤炭锅炉、老式的风扇……中俄列车全列只有8节车厢，216个卧铺席位，每周只发一趟列车。记者随车采访发现，与现在中国越来越普遍的高速动车组相比，这趟明显“不合时宜”的列车总能勾起人们20世纪的火车记忆。

不过，在崇尚更舒适快捷出行的今天，这趟年近60岁的“绿皮车”却因沿途风景再次受到热捧，成了“网红”列车。在很多旅游网站上，乘坐过的旅客们贴给列车的标签大都包括：碧波荡漾的贝加尔湖、苍翠挺拔的白桦树、广袤无垠的大草原……

从北京发出的第3天，列车会在贝加尔湖畔运行5个多小时。坐在火车里，深色的湖面就在眼前，打开窗户就能感受到扑面而来的湿气，在阳光的照射下湖面波光粼粼，美不胜收。“斯柳笛扬卡站距离贝加尔湖只有几十米远的距离，前几年在这站停车时间很长，只要一停车就有乘客冲下去游泳。”在中俄列车上工作了34年的孙国祥说。

澳大利亚游客丹尼尔一家正在列车上为2岁的女儿庆祝生日。“我们在中国坐过各种各样的火车，这趟车是最特别的，沿途的风景也特别美，可以给我们一种新的体验。”丹尼尔说。

这趟“网红”车也曾“落魄”了很长一段时间。20世纪90年代以前，这趟列车曾经非常红火，外交人员、留学生、西方游客是这趟车的主要乘客。国内铁路运力紧张的时期，这趟列车还多次被抽调担负境内列车客运业务。

然而随着中国与俄罗斯经贸往来的增加，两国之间的航班数量也越来越多，便捷的交通让航空渐渐占据了国际客运的主流。虽然中俄列车仍然忠实地在线路上奔驰着，但是渐渐赶不上时代的节奏，萧条了下来，有的时候一趟车只有几十个人，车厢数量也一减再减，从11节变成了8节。

幸运的是，2012年以后，以俄罗斯等国家为目的地的丝路旅游越来越受到游客欢迎，这条线路慢慢被人们重新“发现”。根据相关数据统计，2017年赴俄中国游客量达到147万人次，同比增长14.7%。

从几个月的婴儿，到80多岁的老人，各个年龄段的游客再度出现在车厢里。“现在出境游越来越普遍，特别是‘一带一路’倡议提出以后，车上的游客占了一大半，都是冲着风景来的，坐这趟车就感觉是在油画里穿行。”列车工作人员陈响说。

蒙古国首都——乌兰巴托，贝加尔湖畔的斯柳笛扬卡，位于欧亚分界线上的叶卡捷琳堡……列车经过的每一个车站、每一座城市都有独特的历史人文、自然风貌，诉说着不一样的风情。

“亚欧大陆分界线的石碑、贝加尔湖、蒙古大草原是乘客们必拍的景点。”陈响说。

孙国祥还记得，4年前，一个80多岁的老太太带着女儿、外孙女搭乘这趟列车去俄罗斯旅游，当列车开进俄罗斯境内时，老人家非常激动，不停地拍照。后来才得知这位老人是几十年前的留苏学生，阔别俄罗斯已经数十载。

穿过万里林海、黄沙戈壁……58年来，这趟列车始终在7800公里的超长旅途上往返运送旅客。按往返双向计算，自开行以来，这趟列车已走了4700万公里，相当于绕着地球跑了1000多圈。

“58年了，这趟列车历经了风风雨雨，不管遇到怎样的情况，车没有歇过。”与这趟列车同龄的孙国祥说，等中俄列车运行满60年的时候，也将是他退休的日子。

“希望它永远跑下去，带着一车车的乘客一直跑下去。”

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