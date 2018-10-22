美方称中方试图干预美中期选举 外交部：停止无端指责和诋毁

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在10月22日外交部例行记者会上，有记者问：据报道,19日，美国家情报总监办公室、司法部、联邦调查局、国土安全部发表联合声明称，俄罗斯、中国和伊朗等外部势力正试图干涉下月举行的中期选举。同时，彭博社报道称，多家美国网络安全公司情报分析师均表示，没有发现“中国干涉美中期选举”的证据。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到有关报道。中方近来已多次就此表明严正立场。我愿重申，有关说法纯属捕风捉影、无中生有，中方坚决反对。

中国历来坚持不干涉内政原则，我们没有兴趣干涉美国的选举。到底是谁动辄干涉别国内政，国际社会早已看得很清楚。在这件事上，我们光明磊落、问心无愧。事实上，我们注意到美国许多媒体和各界人士都认为所谓“中方干预美选举”的说法不可思议、荒唐之至。

我们敦促美方停止对中方的无端指责和诋毁，以实际行动维护中美关系健康稳定发展。

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