哈罗德首次与中国酒类品牌深度合作。

人民网伦敦10月22日电 （记者 许立群）近日，汾酒30年青花瓷品鉴会在伦敦举行。包括山西杏花村汾酒集团海外业务代表、宝格丽首席珠宝总监、哈罗德集团代表、伦敦爱乐乐团、巴克莱银行、汇丰银行、劳埃德银行，其他奢侈品牌合作伙伴，以及英国文化、艺术、时尚界人士逾百人出席了品鉴会。

山西杏花村汾酒集团进出口事业部部长张燕舞表示，汾酒、竹叶青酒是具有6000多年传承历史的第一美酒。汾酒从1915年获巴拿马国际白酒展甲等大奖章至今已过了100年，此次汾酒30年青花瓷伦敦展示活动，希望能让欧洲消费者认识汾酒，喜欢汾酒，把汾酒文化传播到世界各地。

30年陈酿青花瓷汾酒是30年前生产的汾酒特级原酒，以宜兴酒瓮盛装密封埋于地下，老熟30年后出瓮；经汾酒特色的精湛勾兑技术勾调，并由全国知名评酒师会评后的一等品。其酒液晶莹透亮，清香纯正，幽雅芳香，绵甜爽净，酒体丰满，回味悠长，是汾酒的“特中之特”，是清香型汾酒的顶级精品。

白酒是世界上饮用最多的烈酒。但因其浓郁而又各异的香味，白酒对于西方人来说一直充满挑战。作为清香型白酒的代表，汾酒清香纯正、醇甜柔和的特点让其成为更容易为西方酒友接受的选择。

汾酒30年青花瓷于今年10月初进驻世界著名百货公司哈罗德百货，这也是哈罗德首次与中国酒类品牌深度合作。哈罗德在酒廊专区设立了汾酒青花瓷30年专柜，更限量制作了以汾酒为心的巧克力。

哈罗德董事总经理迈克尔·沃尔德表示，对汾酒进驻哈罗德感到自豪，他将汾酒摆在自己的办公室。他为当今中国现代与传统的融合，以及中国品牌走向世界的进取心感到高兴。

诚国际贸易有限公司作为汾酒青花瓷系列英国独家经销商，由关竹晴女士创立，自今年以来先后与宝格丽、哈罗德以及伦敦爱乐乐团等一线品牌达成独家合作协议。秉承诚信、诚心、诚新的经营理念，诚国际贸易有限公司希望通过宣传历史与文化、酿造与工艺，以及音乐与美食等多种形式的活动，在英国高端市场推动中国白酒和白酒文化，让英国和欧洲人真正了解中国白酒文化的魅力，为中国白酒进入海外高端市场打造新模式。

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