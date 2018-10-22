2018年中国高等教育展在波兰举行

人民网华沙10月21日电（记者于洋）由中国国家留学基金管理委员会举办的2018年中国高等教育展21日在波兰华沙举行。25所来自中国的知名高校集中向波兰民众展示中国高等教育发展现状，介绍中国留学政策和专业优势。

参加此次中国高等教育展的25所高校来自中国东、中、西部的不同省市，既有北大、清华这样的综合性名校，也有华中科大、中国地质大学这样的专业性名校，多方位地展示了改革开放四十年来我国在高等教育领域取得的成就。在这次展会上，各高校也通过图片、视频、二维码等多种形式，形象地向波兰民众展示各自的学科优势和留学特色。

中国驻波兰大使刘光源致辞时说，本次展会是近年来中国在波兰举办的最大规模的高等教育专题展览，对于增进两国高校的相互了解、推动青年学子赴对方国家留学深造、推动中波关系深入发展具有重要意义。

中国国家留学基金管理委员会副秘书长李青说：“中东欧国家的基础学科教育有很深厚的传统，但中国和中东欧国家学生对彼此高校的了解却不多。我们希望通过这次展会能够向中东欧地区的学生展示中国的高校发展、优势学科和文化传统。”

华沙理工大学副校长莱文斯坦表示：“华沙理工大学与很多中国的大学建立了深厚的友谊，不仅互派留学生的数量有很大的增加，波中之间的学术和科研交流也取得了可喜的成果。”

据波兰大使馆教育处介绍，近年来中波两国留学生往来日益增多，截止目前，中国在波兰的留学生有一千五百多人，波兰在中国的留学生有两千多人。

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