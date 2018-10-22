“和平友谊－2018”中马泰联演呈现三大亮点

“和平友谊－２０１８”中马泰联演１０月２１日进入参谋部演练阶段，陆上分队和海上分队实兵演练也将陆续展开。作为首次由中国、马来西亚和泰国三方举办的联合军事演习，这次演习呈现出三大亮点。

演练课题有创新

与上次“人道主义救援联合行动”的演练课题不同，这次中马泰联演有了新的课题——“联合强制和平行动”。

强制和平行动其实是维和行动的“升级版”，即当和平方式不能实现和平时，在联合国授权下，使用武力达到强制和平的目的。此次“联合强制和平行动”课题的演练，重在解决危机出现后，中马泰三国如何联合处理，以维持地区和平与稳定。

“‘联合强制和平行动’是一个新的课题。”中方导演、军委联合参谋部战略战役训练局局长李维亚说，“当某一地区出现危机时，我们如何处置，如何与其他国家联合筹划、联合指挥、联合行动，是比较重大而又困难的问题。”

这次联演中，“联合强制和平行动”的实施通过三方混合编组、联合筹划实现，这在不稳定因素仍然很多、地区动荡时有发生的复杂国际形势下，对于维护地区和平与稳定有重要意义。

联演规模有扩大

三国参演兵力１２２５人，作战舰艇４艘，大型运输机３架，直升机３架——与以往“和平友谊”系列联演相比，这次联演不仅规模最大，而且由中马双边联演拓展为中马泰三方联演。

从中方参演兵力构成来看，继驻香港部队在“和平友谊－２０１６”中首次被抽组出国参加联演后，驻澳门部队也首次被抽组出国参加中外联演联训活动。

曾以观察员国身份参加“和平友谊－２０１６”的泰国，此次派出４５名指挥军官和９名特战队员参演，其中包括参与作战筹划和指挥演练的导演部和指挥部。“泰国的加入对于维护南海地区的和平与稳定具有重要意义。”李维亚表示。

除马来西亚和泰国外，印度尼西亚、菲律宾、新加坡等其他８个东盟国家也派员前来观摩，这将有助于增进各方理解互信、提升合作水平。

“此次参演既是经验的交流，也是战役战术的交流，对于我们三方更好地联合执行联合国赋予的任务有重要意义。”泰方导演苏通说。

投送能力有提高

与“和平友谊－２０１６”在深圳集结不同，本次中方参演官兵的集结地为香港。

此次联演，中方参演兵力共６９２人，除海军舰艇官兵外，其余参演官兵从北京、广州、澳门三地向香港国际机场集结，随后由３架伊尔－７６大型运输机快速投送至演习地域。这是我军首次依托香港国际机场组织跨国兵力空中投送。

作为国家战略能力的重要内容之一，战略投送能力对于提高军队有效履行使命能力具有重要意义。注重提高战略投送能力，是本次联演的一大亮点，也是中方参演的预期目标之一。

“本土出发，香港集结，快速投送，有效检验了我军兵力投送能力。”李维亚说。（记者 徐琳 黎云）

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