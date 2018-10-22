“买买买”里有门道——探访进口博览会各大交易团

随着各类展品陆续抵达上海，首届中国国际进口博览会进入最后冲刺期。目前，全国各省市和央企等已组建数十个交易团，参与采购交易。记者近日走访各大交易团发现，采购不只是花钱“买买买”，其中有好多门道。

——买便利。家门口办进口博览会，不出国门买全球优质商品，图的就是一个便利。

上海市商务委副主任申卫华表示，上海交易团已基本搭建完成。为最大限度促成交，交易团按照“2+4+18”的架构设计，其中“2”是指“6天+365天”一站式交易服务平台线上和线下部分；“4”是指大型零售商联盟、综合贸易服务商联盟、跨境电商联盟和展示展销服务联盟等四大采购商联盟；“18”是指16个区分团和国资分团、服务贸易分团。

根据上海交易团秘书处办公室发布的信息，上海交易团组织、邀请并审核通过的采购商超15000家。

博览会只有6天，但其效应可辐射全年。近日，上海为进口博览会量身定制的线下常年展示交易平台——东浩兰生进口商品展销中心在国家会展中心揭幕，首批有超过100家企业提供的逾1000种商品在此展示。“我们将为采购商提供对接博览会展商的渠道，打造集聚优质进口商品的舞台。”东浩兰生集团董事长王强说。

——买实惠。根据中国国际进口博览局发布的信息，截至今年8月初，已经有来自8万多家境内外企业的超过16万名采购商报名注册。买的人多了，买的条件也会更实惠。

作为大型零售商联盟牵头单位，百联集团副总裁浦静波说：“同样一款商品，联盟统一采购的交易条件会更好。上海交易团在进口博览会上采购的商品，可以通过联盟的渠道分销到全国各地。”

为了让采购商买实惠，政府部门也尽力为进口博览会提供便利。上海海关表示，已专门开发跨境贸易管理大数据平台进口博览会专窗，实现展品审批无纸化、申报自动化、通关便利化。此外，海关还研究完善展品与保税品相互转换的申报方式及后续监管措施，实现“以展促销”。

——买新潮。电动汽车已经满地跑，“会飞”的汽车你见过吗？加拿大的海鲜吃过不少，其特产枫树汁尝过没？通过进口博览会，一大波国内消费者闻所未闻的新潮商品将进入中国市场。

苏宁控股集团党委书记王哲说：“通过进口博览会，苏宁将至少引进1000余种国内市场尚未销售的进口产品和服务，今后三年拿出100亿欧元用于全球采购。”

阿里集团表示，已组织天猫国际、天猫超市、盒马、银泰等12个集团子公司和15个业务部门的合作商家参团，合计报名采购商超过400家。

不少境外参展商也使出浑身解数，向国内采购商展示自己的高精尖产品。世界顶级钢琴制造商施坦威表示，将携多款顶级产品参加进口博览会。

——买升级。相比出口，进口是花钱的买卖。钱花出去了，就要花得值、花在刀刃上，真正满足百姓消费升级和产业转型升级的需要。

江苏外贸企业舜天集团在进口博览会上的采购重点锁定在智能高端装备等领域，预计将签约不低于5000万元的进口合同。“高精度车床、金属切削设备、薄膜类生产设备等，这些有助于中国制造升级的新产品，将是我们采购的重点。”舜天集团副总经理郜虹说。

进口博览会江苏交易团相关负责人表示，江苏团已经动员了至少1万家企业和机构报名。除了采购，还将在博览会期间举办“智能科技与产业国际合作论坛”等高层次配套活动。

在消费升级领域，医疗健康是最大的看点之一。9月下旬，由东方国际集团推荐的瑞典参展商医科达公司研发的高场强磁共振放疗系统抵沪。与此同时，首届进口博览会国家卫生健康委员会交易团近日也宣告成立。根据进口博览会官网发布的信息，交易团的重点采购商有55家单位，包括中国医学科学院北京协和医院、复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院等重点医疗机构。（记者 何欣荣 周蕊）

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