北京法语联盟20周年庆典暨“第一届法语在华教学研讨会”举行

人民网北京10月22日电（刘以爽）金秋十月，法语联盟与北京语言大学合作20周年庆典暨“第一届法语在华教学研讨会”成功举行。

图为研讨会现场。刘以爽 摄

法国驻华大使馆文化教育合作处副参赞及北京法国文化中心副主任高仁逸（Jean-Yves Coquelin）、北京法语联盟以及北京各高校法语教学界的业务带头人参加了本次活动。

北京法语联盟邀请了原北京外国语大学法语系主任傅荣、北京语言大学外国语学院法语教研室主任王秀丽、北京航空航天大学中法工程师学院法语组组长陈威、北京法语联盟教学负责人Valérie Morvan等法语教学界的业务带头人参会。

北京各大高校法语专业教授代表与北京法语联盟教师就“针对中国学生的法语教学法”进行研讨和经验交流。专家组对各大高校法语专业以及法语联盟的教学法进行了介绍和分析，各方取长补短，形成了良好的交流氛围，为今后的法语教研建立了更广阔的平台。

北京法语联盟法方校长卢思和、中方校长包月红主持并参加了本次研讨会并指出，未来北京法语联盟发展的方向之一就是在原有的社会培训基础上，充分发挥教学优势，增加与兄弟院校的学术交流研讨，丰富课程类型、提高培训层次，争取立体发展。

图为研讨会后，与会嘉宾合影留念。刘以爽 摄

北京法语联盟成立于1998年，是北京语言大学和法语联盟基金会共同创办的非营利性中外合作办学学校，也是中国最早的中外合作办学学校之一。作为法国语言和文化的推广机构，北京法语联盟在过去的20年里，为总计13.5万人次提供了不同程度、不同类型的法语语言学习课程和文化浸入课程，培养出国留学学生约3万人，免费组织各类文化艺术活动达千余场，触及大众约200万人。北京法语联盟为我们打开了一扇了解法国的大门，参与并见证了中法友谊20年的发展，成为了增进中法民间交往的良好桥梁，为中法两国民间交流和互相了解做出了卓越贡献。

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