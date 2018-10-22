首届中国当代音乐节奏响林肯中心音符

图为由200余位中外合唱团成员组成的《岁月甘泉》大合唱。李晓宏 摄

人民网纽约10月21日电 （记者 李晓宏）由巴德音乐学院美中音乐研习院与中国中央音乐学院合作的首届中国当代音乐节十月亮相纽约，21日在林肯中心举办第二场音乐会，讲述中国近代难以抹去的三段铭心历史。

以“回首往事，展望未来：二十一世纪的中国作曲家”为主题的该音乐会，由巴德美中音乐研习院院长、中国当代音乐节艺术总监蔡金冬执棒、德国科隆爱乐及科隆国家歌剧院终身大提琴首席田博年担纲独奏，三部作品分别是取材于林则徐虎门销烟的《虎门1839》、为纪念1937年南京大屠杀遇难同胞而作的《我遥远的南京》、描绘1966年至1976年文革时期知青“上山下乡”运动的大型叙事交响合唱《岁月甘泉》。

作曲家们将个人创作风格与民族历史相结合，交织出极具感染力的动情乐章，引发观众共鸣。《虎门1839》由普利策音乐奖唯一的华人得主周龙与中央音乐学院首位女硕士陈怡于2009年为纪念虎门销烟170周年共同创作。作品结合脍炙人口的《旱天雷》、《赛龙夺锦》、《饿马摇铃》等广东民俗音乐素材，用铿锵有力的节奏与大线条旋律抒发了中华民族不甘屈辱的情怀。

曾被《音乐美国》杂志评论为“中国的巴赫”的作曲家叶小纲创作的《我遥远的南京》，通过个人的视角描绘对南京与和平的颂歌，用大提琴独特的声音与表达方式为这部中华民族的心灵史留下回响。

2018年恰逢“上山下乡”50周年，由来自全美各地、德国与澳大利亚近220位中外合唱团员组成的音乐节联合合唱团齐唱《岁月甘泉》，回顾知青岁月苦乐。《岁月甘泉》全曲以八段、九首曲目组成，已在世界范围内演出过16次，参加过演出的合唱团员超过1500人。此场音乐会是合唱团在林肯中心的首次演出，作品的曲作者霍东龄与词作者苏炜也是这段历史的亲历者，他们将个人叙事融入集体记忆，用明快中蕴含沧桑的基调检阅苦难，以深富南疆风情的音乐元素和史诗式的结构格局重现知青一代人的青春历程。著名女高音歌唱家陈旻、黄鹂，屡获大奖的男高音歌唱家陈大帅、李泰丞及世界级男低中音歌唱家丁羔担任独唱和领唱。

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