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中国图书亮相第63届贝尔格莱德国际书展

2018年10月22日13:03  来源：新华网
 

　　第63届贝尔格莱德国际书展２１日在塞尔维亚首都贝尔格莱德开幕，200余种中国图书亮相本届书展。

　　作为当地一年一度的图书盛宴，本届书展主题为“阅读的乐趣”，为期8天，共吸引约20个国家和地区的1000家参展商参展，主宾国为摩洛哥。

　　中国图书进出口（集团）总公司组织中国建筑工业出版社、商务印书馆有限公司和黑龙江出版传媒股份有限公司参展，展出了包括主题图书、传统文化、中国文学、人文社科、少儿读物、语言学习6个专题的200余种共３００多册精品图书，其中外文图书占比60%。

　　据介绍，此次参展的中国图书集中展示了中国改革开放以来在政治、经济、文化和社会等方面取得的成就，为塞尔维亚读者了解当代中国发展现状、感知中华文化打开了重要窗口。

　　开幕式当天，中国代表团还与贝尔格莱德大学孔子学院举行了赠书交接仪式。参展期间，中国代表团将与中东欧等国家的出版商就版权输出进行洽谈。（记者 王慧娟）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)
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