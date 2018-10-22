中国使馆要求印方保障中国公民安全与合法权益

中国驻印度使馆领事部主任赵军21日就中国公民因涉嫌携带藏羚羊羊毛披肩被印度海关羁押答记者问，表示中国使馆高度重视此案，要求印方切实保障中国公民安全与合法权益。

赵军说，印度时间10月18日凌晨，两名中国公民在印度首都新德里国际机场出境时，因涉嫌携带多条含有藏羚羊羊毛的披肩，被印海关查扣并起诉。目前此案已进入司法程序。

赵军说，接到中国公民报案求助后，中国驻印度使馆高度重视，第一时间与涉事中国公民及其亲属联系，了解相关情况，并推荐了律师。同时使馆还与印警方、海关联系，了解案由，要求印方切实保障中国公民安全与合法权益。

当前正值中国公民赴印旅游旺季，使馆已发布旅游提示，提醒中国公民严格遵守印度《野生动植物保护法》等相关法规，切勿携带违禁野生动植物及其制品入出境。

赵军表示，使馆将继续跟进此案，维护在印同胞的安全与合法权益。同时也再次提醒中国游客，出行前多了解印度相关法律法规，尊重当地风俗习惯，做到安全出游。（记者 胡晓明）

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