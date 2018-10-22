2018中国高等教育展在波兰举行

由中国国家留学基金管理委员会和中国驻波兰大使馆主办的2018中国高等教育展21日在华沙举行，活动旨在全面介绍中国大学情况，促进波兰学生赴中国留学深造。

中国驻波兰大使刘光源致辞时说，本次展会是近年来中国在波兰举办的最大规模的高等教育专题展览，对于增进两国高校的相互了解、推动青年学子赴对方国家留学深造、推动中波关系深入发展具有重要意义。

近年来，中波两国高教合作更加紧密，高校交往日渐频繁，2017年共有2115名波兰学生在华学习。

本次展会举办地设在波兰著名高等学府华沙理工大学。华沙理工大学副校长莱温斯腾在致辞中说：“我校参与组建了‘一带一路’中波大学联盟，我坚信，包括我校在内的波兰高校与中国高校之间的合作将继续保持良好势头。”

来自北京大学、清华大学、复旦大学、华中科技大学等25所中国高校派出的50多名代表参加了此次教育展。活动吸引了来自波兰多个城市的大批中学和高校学生及学生家长参加。（记者陈序 韩梅）

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