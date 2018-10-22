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德国因卡舒吉遇害案暂停对沙特武器出口

2018年10月22日11:27  来源：新华网
 

　　德国总理默克尔21日说，鉴于沙特阿拉伯记者卡舒吉遇害案详情仍不清楚，德国暂停对沙特武器出口。

　　默克尔当天在柏林基督教民主联盟（基民盟）总部举行的记者会上说，德国对卡舒吉遇害案予以最强烈谴责。沙特现在需进一步澄清事实，与此案有关人员必须被追责。

　　默克尔说，在当前情况下，德国不会对沙特出口武器。

　　德国政府对武器出口实施个案批准制。今年截至9月，沙特是德国武器第二大买家，仅次于阿尔及利亚，德国共批准了价值4.16亿欧元（约合4.79亿美元）的对沙特军售。

　　默克尔和德国外交部长马斯20日共同发表声明说，用最强烈的措辞谴责卡舒吉遇害案，现在所公布信息仍不充分，沙特当局应公开事件详情。

　　据沙特国家通讯社当地时间20日报道，沙特检察机关初步调查显示，卡舒吉10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆与人交谈时，双方发生争执和肢体冲突，最终导致卡舒吉死亡。沙特检察机关说，此案调查还在进行中，目前已有18名沙特籍涉案人员被捕。（记者任珂 张远）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)
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