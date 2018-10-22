万物当并育 扬帆但信风——亚太国家热盼进博会

１１年前，南宋商船“南海一号”在广东海域被打捞出水。随之浮出水面的，除了数万件中国瓷器，还有３１粒胡椒的遗存以及其他上千件南亚和东南亚的瓜果、谷物残留物。这恰似古代海上丝绸之路上一场“万物并育”的“商品博览会”。

从海上，到上海，时光荏苒已近千年，各国商品正再次集结，经由中国搭建的海陆贸易新通道，借助中国国际进口博览会这一新巨轮，再次演绎往来贸易的繁盛，分享共同发展的新理念，体验市场扩容、消费升级带给全球市场的新机遇，也带动全球化视野下关于重义和兼利的新思考。

把握中国市场新脉动

把握市场的春江水暖，才有及锋而试和脱颖而出。作为中国近邻，越南不少企业长期关注中国市场的发展变化，精准洞察中国市场的消费趋势，力图在市场扩容中抢机遇，在消费升级中谋机缘。

地处湄公河流域的越南有一种特产叫“查鱼”。这种灰脊白肚、刺少易熟的淡水鱼经常被制成冷冻鱼片销售，颇受消费者喜爱。但是多年前，中国消费者对这种鱼类并不熟悉。

寻找新市场，靠洞察先机，更靠深耕培育。为了让中国食客能够品尝到“湄公河的味道”，越南晨星集团多年前开始向中国一线城市的大厨们提供查鱼食材，用中国食客喜好的烹饪方法制作。

“如今，我们的产品已在北京、上海、四川、广东、福建等地走上餐桌，”集团副总经理张永成说，“中国大市场给越南的水产业带来了大机遇和大前途。”

越南水产品出口加工协会数据显示，中国对查鱼的进口持续多年快速增长，去年已成为越南查鱼最大进口国。挖掘市场潜力，把握市场脉动，培育消费认知，在张永成看来，这就是企业的“生意经”。

３８岁的巴基斯坦企业家阿德南·贝希尔也是中国市场的“观察员”。信息技术专业出身的贝希尔１０年前开始涉足面向中国的进出口贸易。起初，他从中国进口电子产品并作为批发商在巴基斯坦分销。去年，他开始向中国出口一种高品质食品——喜玛拉雅岩盐。

伴随中国市场对食用盐品质的要求越来越高，中国消费者开始熟悉和青睐高纯度、多矿物质的喜马拉雅岩盐。今年以来，贝希尔向中国出口了１０００多吨这种采自巴基斯坦凯沃拉盐矿的、有着“盐中之王”美称的当地特产。

借博览会的东风，生意越做越好的贝希尔已准备了一份极具竞争力的产品清单，打算来一趟中国商务行。

对接消费习惯新潮流

中国与亚太地区商品互通有无的历史可以追溯到千年以前。如今，新贸易环境使商品流通更加便利和通畅，新市场潜力和新市场趋势则把一种探索和创新的动力注入到许多商品的原产地。

正史明确记载了清代康雍乾时期中国和泰国大米贸易的细节。康熙曾批准对泰国大米实施免税政策；乾隆则干脆放开了官贸限制，打开了中国和泰国大米民间贸易的大门。

直至今日，大米仍是中泰贸易的重要商品之一。泰国商业部外贸厅介绍，２０１７年泰国全年出口大米１１４８万吨，同比增长１５．８４％，其中中国市场的进口份额的增速不容小觑。在本次中国国际进口博览会上，泰国商家将抓住中国市场对优质农产品需求不断扩大的机遇，继续走高端路线。

在印度尼西亚，普拉布米拉贸易公司摩拳擦掌，争分夺秒地策划参展思路。对于这家成立不久的新生企业来说，过去５年，他们一直在中国消费者喜好中寻找传统商品贸易之外的新思路，试图让中国消费潮流与印尼本土特产无缝对接。

公司的主要业务是把印尼的海产品干货和印尼土特产销往中国。近年来，手串在中国一些城市悄然流行，普拉布米拉贸易公司精准捕捉到这一信号，开始经营起手串生意。公司合伙人宁培说：“中国扩大开放的力度越来越大，给印尼公司创造了前所未有的机遇，我对更加广阔的中国市场充满信心。”

事实上，中国市场的秋毫趋势，有时甚至在国外掀起了规模相当的产业革命。就拿手串市场来说，过去几年，印尼加里曼丹沉香、越南黄花梨、缅甸花梨木、老挝红酸枝等在中国市场一夜走红，竞相登场，也分别在各自国家带动产业链发展，市场“蝴蝶效应”显著而深远。

打通商品流动双通道

张永成、贝希尔、宁培……只是许许多多长期与中国市场打交道的普通商人。但过去几年来，他们耳濡目染了中国扩大开放的全球许诺，亲身体会到中国市场扩容的全球红利，更在“一带一路”与进口博览会这两个平台构建起的“双通道”中磨砺智慧。他们更真切地领会到“计利当计天下利”的重义哲学，以及“物之不齐，物之情也”所蕴含的无限思想。

这种贸易的双通道，让鱼与熊掌未必不可兼得，让进口和出口实现平衡，让各自市场进一步理性、良性发展。以中国和巴基斯坦的合作为例。中国的“一带一路”倡议为巴基斯坦扩大了市场，提升了竞争力，而进口博览会则为更多巴基斯坦商品走进中国开启了快速通道。

贝希尔说，他能真切感受到中巴经济走廊带给他业务的提升，因为这条发展之路为他创造了更多的机会，也为他提供了更多的便利，为双边合作注入了新的活力。进口博览会也给巴基斯坦的贸易商提供了更多向中国出口产品的机会。

巴基斯坦出口商品种类繁多，其中芒果、橙子、大米、皮革、油籽、果仁、淡水海鲜等具有独家品种。伊斯兰堡国际事务委员会主任赛义德·乔杜里告诉新华社记者，中国国际进口博览会将为巴基斯坦产品提供新机遇，中国的努力正在将巴基斯坦与更加开放的市场和全球贸易联系起来，进一步推动改善巴基斯坦的经济和金融状况。

值得关注的是，中国与亚太地区的商品流通模式也在从传统走向前沿和新锐。一些新合作模式与创新方法即将在中国国际进口博览会亮相，例如“智力分包”与“智力进口”。

作为首届中国国际进口博览会参展商之一，越南ＦＰＴ软件公司去年在上海开设了分公司。分公司总经理陈越玲说，相比中国，越南的人力成本优势明显，公司的软件业务主要由在越南的软件工程师实施。

“中国在信息技术和电子商务等领域居世界领先地位，拥有规模巨大的国内市场，产销中心也已遍及全球，”陈越玲说。“进入中国市场的头一年，公司就拿下了首批长期客户。中国市场的无限机遇让我们公司前景一片光明。”（记者：刘天、杨舟、王迪、陶军、郑世波）

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