中国游客携藏羚羊毛披肩出境被印羁押 中使馆回应

据中国驻印度大使馆网站消息，针对2名中国女性因涉嫌携带藏羚羊羊毛披肩被印度海关羁押并起诉一事，中国驻印度使馆领事部主任赵军在回答记者问时透露，已第一时间与当事中国公民及其亲属联系，了解相关情况，推荐了律师。同时使馆还与印警方、海关联系，了解案由，要求印方切实保障中国公民安全与合法权益。赵军还提醒，赴印中国公民，要严格遵守印度相关法规，切勿携带违禁野生动植物及其制品入出境。

记者问：据报道，日前有2名中国女性因涉嫌携带藏羚羊羊毛披肩被印度海关羁押并起诉。中国驻印度使馆是否了解此案？开展了哪些工作？

赵军称，印度时间10月18日凌晨，2名中国公民在印度首都新德里国际机场出境时，因涉嫌携带多条含有藏羚羊羊毛的披肩，被印海关查扣并起诉。目前此案已进入司法程序。

赵军透露，当日接到中国公民报案求助后，中国驻印度使馆高度重视，第一时间与当事中国公民及其亲属联系，了解相关情况，推荐了律师。同时使馆还与印警方、海关联系，了解案由，要求印方切实保障中国公民安全与合法权益。

考虑到当前正值中国公民赴印旅游旺季，使馆于10月19日发布旅游提示，提示赴印中国公民，严格遵守印度《野生动植物保护法》等相关法规，切勿携带违禁野生动植物及其制品入出境。

赵军表示，驻印度使馆将继续跟进此案后续，全力做好在印中国公民安全与合法权益保护工作，维护好在印同胞安全与合法权益。同时也愿再次提醒国内游客，出行前多了解印度相关法律法规，尊重当地风俗习惯，做到安全出游。

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