维护多边主义成为中欧共同呼声

在刚刚结束的国务院总理李克强的亚欧之行中，“多边主义”成为高频热词。不论是在第十二届亚欧首脑会议上的发言，还是同欧洲政要的会晤，中国反对保护主义、维护以规则为基础的多边贸易体制的坚定立场得到各方积极回响，引发强烈共鸣。

欧盟委员会主席容克说，作为当今世界不可或缺的全球性力量，欧中“在维护多边主义方面负有重要责任”，双方均支持通过多边方式协商解决问题。荷兰首相吕特也明确表示，在经济民粹主义日益抬头的背景下，捍卫开放且公平的多边贸易体制和平等的竞争环境，是中荷面临的共同挑战。

支持自由贸易、打造开放经济，才能增强活力、创造就业，这是中欧双方的共识。对话合作，共同磋商，既是多边主义原则的体现，也有助维护各方共同利益。眼下，中方已同欧盟成立世贸组织改革联合工作组，支持对世贸组织进行必要改革。

中欧经贸关系互补性强，可以继续加强务实合作，实现共赢多赢。此外，双方还可以充分运用双多边机制，加强对话磋商和协作，妥处市场准入、国企竞争、知识产权保护等领域的分歧。

中方提出以互联互通推动亚欧联动发展的倡议，得到欧洲方面积极回应。此前，欧盟委员会与欧盟对外行动署联合发布一份旨在“更好连接欧亚”的政策文件。不少欧洲学者和政界人士认为，这一战略与“一带一路”倡议契合度较高，为中欧以及亚欧各方加强互联互通提供广阔空间。

如今，从飞驰在欧亚大陆的中欧班列到联通远东与欧洲腹地的中欧陆海快线，中欧联通彼此的渠道越来越丰富，不仅促进区域经贸往来，也为世界经济持续增长带来新机遇。

以贸易立国的比利时，全国５０％以上的工业产品供出口，北部弗拉芒大区出口占全国出口总额近８０％。在该区政府首席大臣布儒瓦看来，出口就是生命线。他主张“多建桥少围墙”，坚定反对贸易保护主义。

历史和现实都证明，保护主义的高墙危及全球经济。放眼未来，中欧需要进一步联通彼此、共同抵制保护主义、践行多边主义。唯有如此，才能更好地把握时代机遇、应对全球挑战，为世界发展注入信心和动力。

(责编：张进(实习生)、樊海旭)