用心服务打造开放高地（办好首届中国国际进口博览会）

10月18日清晨，比利时航空3V801航班顺利降落在上海浦东机场。这架波音747货机运来了首届中国国际进口博览会明星展品——“会飞的汽车”。上海多部门通力合作，确保了展品运输全链条无缝衔接。这也是东航物流保障的第三票特殊进口博览会展品。

随着首届中国国际进口博览会的临近，上海口岸进出港货量显著增加。记者从南航上海分公司货运部了解到，10月1日至15日，南航上海4条国际货机航线进口货量高达3500吨，同比增长近50%。

据悉，自6月起，南航上海地区进港货量环比增长近两成，服装纺织品、汽车零部件、乳制品肉制品、医疗器械及保健品等进港货量明显提升。尤其是洛杉矶—浦东航线进港货量增幅最为明显，货量环比上升高达近九成，货物以电子产品和制药设备等为主。

借助大数据便捷通关

为了保障首届进口博览会的参展商品和进口货物，上海海关以关检融合为抓手，积极探索大数据监管手段，打造全新的数字化、智能化、便利化、集约化监管模式，以最高标准、最优水平做好首届进博会监管服务各项工作，力求将首届进口博览会打造成“市场向国际开放、进口向展会集聚、通关向智能提升”的开放高地。

为推动海关总署13项便利支持措施顺利落地，上海海关先后制定了《首届中国国际进口博览会海关工作指引》、展览品结转为保税货物操作规范、保税仓储货物结转为展览品操作规范以及强制性认证产品入境验证实施细则等13个工作指引类文件，明确了展品进境各项操作具体规则办法，形成了高低搭配、上下结合、互相支撑的体系，为进口博览会提供全方位的通关保障。

截至目前，上海海关在各业务现场共设置了92个进口博览会物资专窗。为在监管到位的前提下尽可能提升货物通关效能，上海海关开发了跨境贸易管理大数据平台（进博会专窗），使海关监管数据与国际贸易“单一窗口”、国家会展中心数据及其他贸易数据全面对接，为参展商提供全流程申报服务。

大数据平台导入了博览会展商展品备案信息，对应生成电子版进境物资证明函，将相关展品清单导入单一窗口展品系统，实现线上预录、线上备案、线上审批，大幅缩短展品通关时间。平台还可将数据服务延伸至运输阶段，将物资舱单和物资证明函数据实时发送给港区，便于企业提前安排提箱计划，实现“靠泊即提”，节约物流和时间成本。

倡导集约化公交出行

除了货品畅通，人员车辆的有序出行也经过缜密考量，首届进口博览会交通组织框架方案日前出炉。由于国家会展中心周边道路复杂、停车资源有限，为保障展会期间交通顺畅有序，满足参展商、宾客等出行需求，组织方积极倡导“集约化公共交通出行”。上海市交通委成立交通保障现场指挥部，稳步推进项目建设、运输保障、指挥演练等重点工作。

目前，国家会展中心外围15条道路全部修建完成，17项道路和设施提升任务基本完成，将实现长三角地区快进快出。轨交、公交、出租、包车、停车专项方案已经确立，优化完善交通引导，开发上线交通保障APP。此外，还新增国家会展中心车行标志360块、人行标志180块，力求一目了然、快速通行。

下一阶段，上海有关方面将督促确保重点任务完成落实，比如，此前确定的进口博览会城市保障8个方面106项任务245个节点，所有项目计划将确保在10月30日前全部完成。其中交通方面，将确保交通组织有序可控，优化道路交通组织、“大客流”疏导管控等方案，制定异常天气、突发事件针对性的交通预案。

上海市市长应勇指出，进口博览会要实现国际一流博览会的办展目标，关键在于参展商、采购商和观众的感受度。要从全局、全流程角度进行推演，进一步优化落实各项筹备工作。要聚焦展馆内大客流组织管理，确保大客流集中进出场馆平稳有序。要把各项服务保障工作考虑得更周全一些，努力达到国际一流博览会的办展水平。

扮靓盛会展城市风采

做好首届中国国际进口博览会旅行保障工作，是上海市打响“上海服务”品牌、展示城市形象的重要载体，也是提升旅游业品位、拉动旅游消费的重要机遇。

上海市旅游局牵头旅行保障组各单位，全力做好会务住宿保障、旅游服务提升、城市形象宣传等工作。目前，上海市旅游局已将上海80间客房以上的1711家酒店约41.1万张床位纳入了住宿保障范围，并集体约谈了在线订房平台，确保会议期间住宿价格稳定。为了提升服务质量，上海市旅游局还组织开展380余批次培训，覆盖旅游管理和服务人员约7万人次。

在最后冲刺阶段，上海市旅游局抓紧推动住宿供需精准对接，落实交通接驳、安全保障等措施，集中启用一批多功能、智能化旅游综合服务中心，推出中英文版“上海品质生活”移动应用端，并精心制作旅游宣传品投放。

据悉，首届中国国际进口博览会期间，上海将设立人民广场喷水池“秋实满园”、陆家嘴环岛“珠联璧荷”、外滩外白渡桥南侧“扬帆起航”三个大型立体花坛。国家会展中心周边设立花坛花境40多处，组合花箱悬花球8000多个。

距离进口博览会会址仅800米的上海银科大厦，是由中建三局华东公司承建的项目。工地建设者严格落实区域建设安全文明施工要求，一方面，项目管理人员对施工现场安全文明作业进行监督检查；另一方面，项目全力做好外立面形象建设，同时积极配合周边道路的维修整改工作。此外，项目“小扳手”青年志愿者们协助项目周边修整道路区域进行文明交通指引，服务市民和游客，建设上海市良好形象，迎接盛会的到来。

上海市委书记李强强调，越是进入高标准、快节奏、全覆盖的决战决胜关键阶段，越不能有丝毫的麻痹懈怠，必须深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，牢固树立安全意识、不断强化服务意识，紧紧围绕重点领域和关键环节精准发力、实战演练，以细而又细、实而又实的作风确保城市安全有序运行，为办成国际一流博览会提供坚实有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 09 版）

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)