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2名中国女子涉携藏羚羊羊毛披肩被印度羁押 我驻印使馆回应

2018年10月22日08:28  来源：人民网-国际频道
 
中国驻印度大使馆官网截图
中国驻印度大使馆官网截图

人民网讯 据中国驻印度大使馆网站21日消息，驻印度使馆领事部主任赵军就中国公民因涉嫌携带藏羚羊羊毛披肩被印度海关羁押答记者问。

有记者提问：据报道，日前有2名中国女性因涉嫌携带藏羚羊羊毛披肩被印度海关羁押并起诉。中国驻印度使馆是否了解此案？开展了哪些工作？

赵军回答：印度时间10月18日凌晨，2名中国公民在印度首都新德里国际机场出境时，因涉嫌携带多条含有藏羚羊羊毛的披肩，被印海关查扣并起诉。目前此案已进入司法程序。

当日接到中国公民报案求助后，中国驻印度使馆高度重视，第一时间与当事中国公民及其亲属联系，了解相关情况，推荐了律师。

同时使馆还与印警方、海关联系，了解案由，要求印方切实保障中国公民安全与合法权益。

考虑到当前正值中国公民赴印旅游旺季，使馆于10月19日发布旅游提示，提示赴印中国公民，严格遵守印度《野生动植物保护法》等相关法规，切勿携带违禁野生动植物及其制品入出境。

驻印度使馆将继续跟进此案后续，全力做好在印中国公民安全与合法权益保护工作，维护好在印同胞安全与合法权益。同时也愿再次提醒国内游客，出行前多了解印度相关法律法规，尊重当地风俗习惯，做到安全出游。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
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