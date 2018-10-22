Tik Tok！美媒：来自中国的抖音风暴席卷全球

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人民网讯 美国媒体报道，抖音的出现，令中国社交媒体应用风暴席卷全球。在短短两年时间里，抖音积累了超过5亿用户，其中40%都在国外。用户在抖音上分享自己的短视频，包括烹饪、跳舞，或者只是搞笑。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，创造了抖音（海外版名称为Tik Tok）的是一家来自北京的创业公司——字节跳动。中国拥有成熟的社交媒体和视频平台：腾讯微信、新浪微博和阿里巴巴的优酷，但抖音从海外市场赢得了一席之地。

“令抖音脱颖而出的是它在社交媒体分类上的成功，原本社交媒体是脸书、推特和色拉布（Snap）的天下，它们全都是西方公司。”分析公司Sensor Tower移动见解负责人兰迪·纳尔逊说。

2018年，社交视频应用的受欢迎程度创造了新高。根据分析公司Sensor Tower的数据显示，全球下载量最大的10个应用中，有三个是视频应用，而其中字节跳动公司就占据两席——抖音和火山小视频（海外版名称为Vigo）都榜上有名。

以人工智能吸引用户

字节跳动将自己定位为一家人工智能公司。它使用机器学习和算法来确定用户喜欢的内容，并根据用户的喜好来为他们提供相应的信息。

2016年，公司推出了使用类似算法的视频应用程序——抖音。它具有和色拉布（Snapchat）类似的功能，人们可以对自己的视频进行编辑和添加滤镜。

在全球的成功吸引库克到访

字节跳动在早期就有全球野心。去年，该公司加速了全球扩张。在短短10个月内，它收购了美国短视频应用Flipagram，发行了抖音的海外版Tik Tok，并以8亿美元收购了Music.ly，这是一款在美国和其他西方国家流行的音乐类短视频社区应用。

字节跳动这些举措使其在亚洲，欧洲以及北美和南美洲拥有庞大的用户群。

据Sensor Tower称，从整体下载量来说，字节跳动不断发展的视频帝国使其成为全球第五大应用程序制造商。在2018年第三季度，抖音的下载量是去年同期的五倍多。

抖音的火爆甚至引起了苹果公司首席执行官蒂姆·库克的注意。在访问北京期间，他访问了字节跳动的总部，并与抖音的工作人员会面。

（徐丹、徐祥丽 编译自美国有线电视新闻网（CNN））

(责编：徐祥丽、杨牧)