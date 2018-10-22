土耳其或能“很快”获知沙特记者遗体下落

土耳其高级官员说，土耳其方面正在搜集沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉的脱氧核糖核酸(DNA)样本，可能“很快”查明卡舒吉遗体的下落。

路透社20日援引土耳其官员的话报道：“土耳其正在境内搜集脱氧核糖核酸样本，现在看来似乎不需要沙特（协助）。”

上述官员不愿意公开身份。土方官员认为，卡舒吉的遗体可能被带到土耳其伊斯坦布尔市郊贝尔格莱德森林，或是伊斯坦布尔不远处亚洛瓦市的偏僻地点。

土耳其警方确认，卡舒吉失踪当天，沙特驻伊斯坦布尔领事馆两台车辆驶离领馆。按土方官员的说法，一辆开入贝尔格莱德森林，另一辆开到亚洛瓦。

沙特检察机关20日说，卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内死于“斗殴”，沙特逮捕18名涉案嫌疑人，嫌疑人身份没有公开。这是沙特首次承认卡舒吉遇害。卡舒吉本月2日进入沙特领事馆，办理结婚所需手续。沙特方面一度坚称，卡舒吉当天离开领事馆。

路透社报道，土耳其调查人员还在查看卡舒吉出事当天进出沙特领事馆每一辆汽车的行驶路线记录。

土耳其执政党正义与发展党副主席努曼·库尔图尔穆什20日说，调查“不久”将有结论，土耳其绝不会允许任何人掩盖卡舒吉死亡的真相，土耳其会把证据向世界公开。

正义与发展党发言人厄梅尔·切利克同样确认：“土耳其会公开一切，这一点毋庸置疑。”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安19日晚与沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹通话，两人同意继续合作调查。

作为调查内容之一，沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆工作人员19日向调查人员提供证词。土耳其调查人员已经进入沙特领事馆和沙特领事官邸。

一些不愿意公开身份的土耳其政府官员先后向媒体披露，土耳其方面获得一段录音，足以证明一些人在沙特领事馆内讯问、杀害以至肢解卡舒吉。（陈立希）（新华社专特稿）

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