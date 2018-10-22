补选落败 澳大利亚执政联盟沦为少数派政府

澳大利亚悉尼市文特沃思选区20日举行联邦众议院补缺选举，初步计票结果显示执政联盟丢掉一个关键议席，不再占据众议院多数席位，沦为少数派政府。

对执政联盟而言，这同时意味着今后只能争取独立议员支持，才能在议会推动立法和躲过议会对政府的不信任表决。

文特沃思选区补选由澳大利亚前总理马尔科姆·特恩布尔辞任议员引发。澳大利亚执政党自由党8月24日举行议会党团投票，选举国库部长斯科特·莫里森为新一任党首和政府总理。特恩布尔遭党内“逼宫”失去总理职务，8月31日向联邦众议院递交辞呈、放弃议员身份，脱离政坛。

澳大利亚联邦众议院设150个议席，由自由党和国家党组成的执政联盟先前仅依靠一个议席的优势，占据众议院多数席位。文特沃思选区补缺选举因而尤为重要。

截至20日深夜，计票结果显示，独立候选人凯琳·菲尔普斯领先自由党候选人戴夫·夏尔马大约4个百分点。

与夏尔马承认落败几乎同时，菲尔普斯告诉支持者：“朋友们，我们今天创造了历史。”

这是自由党117年来首次丢掉文特沃思选区议席。文特沃思选区先前一直是自由党票仓。2016年选举中，文特沃思选区三分之二选民投票支持特恩布尔。媒体分析，选民对自由党内斗、特恩布尔黯然下台颇感不满。

澳大利亚总理、自由党党首莫里森说：“自由党为几个月前发生的事付出巨大代价，作为一个政党，我们会再次崛起。”

莫里森承诺，政府将一如既往运行并加强与独立议员合作。

2010年以来，澳大利亚4名总理先后因为遭到“逼宫”而下台。2010年，时任总理陆克文遭工党党内“逼宫”，由朱莉娅·吉拉德取代；2013年联邦议会选举前，陆克文又在党内权力争夺中战胜吉拉德，夺回工党领袖和总理职位。不过，工党在2013年联邦众议院选举中败给自由党与国家党联盟，托尼·阿博特出任总理；2015年，特恩布尔“逼宫”成功，接任总理。近期，特恩布尔又因“逼宫”下台。（陈立希）（新华社专特稿）

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