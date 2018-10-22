又退群？特朗普说美国要退出《中导条约》

美国总统唐纳德·特朗普20日说，美国将退出30年前与苏联签署的中短程核导弹条约，理由是对方长期违反这一条约以及条约限制美方研发新武器。

【要解禁】

特朗普20日出席内华达州埃尔科市一场集会后说，他将宣布退出美国与苏联签署的一项核军备控制条约。

特朗普所说条约名为《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》。他称这一文件为“里程碑式条约”，却决意退出，以便“开发这类条约限制我们（美国）开发的武器”。

他同时指认“俄罗斯违反条约……多年来一直违反……我们（美国）不会纵容他们违反核武器条约”。

只是，他没有列举苏联以及后续俄罗斯违反条约的具体事例。

美俄近年多次相互指责对方违反条约。

《中导条约》1987年12月8日由时任美国总统罗纳德·里根和苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫签署，规定双方不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。

【抢先机】

特朗普声称要退出《中导条约》同一天，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿启程前往俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚。

俄罗斯总统外交政策顾问尤里·乌沙科夫16日说，博尔顿定于22日至23日访问俄罗斯，会晤俄联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫和俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫。

《纽约时报》报道，博尔顿将向俄方通报美方退出《中导条约》的打算。白宫多名官员没有否认这一报道内容。

特朗普20日“率先”发布退出信息，抢在博尔顿抵达俄罗斯首都莫斯科以前。

美俄关系正处在“冷淡”阶段，一定程度上堪比《中导条约》诞生时的东西方“冷战”时期。两国近些年因为乌克兰危机、叙利亚内战、美方指认俄方干涉2016年美国总统选举和即将举行的美国国会中期选举等争议而“交恶”。

【谋单极】

俄罗斯外交部门消息人士向俄罗斯新闻社记者作出解读：美国退出《中导条约》的主要动机是“单极世界的梦想”。

一名俄方官员告诉三家俄罗斯主流媒体的记者，美方“多年来蓄意逐步破坏这项条约的基础”，旨在逐步解除双方现有核裁军条约对美方的限制。退出《中导条约》的决定是“美国退出国际间有法律约束效力协议政策的一部分”。

俄罗斯联邦委员会、即议会上院委员阿列克谢·普什科夫在社交媒体“推特”写道：“美国如果退出（《中导条约》），将是对全球战略稳定体系的第二次重大打击。第一次重大打击是美国2001年决定退出《限制反弹道导弹系统条约》。这一次，美国依然是毁约的发起方。”

美国布鲁金斯学会高级研究员、美国前驻乌克兰大使史蒂文·皮弗推测，一旦美国退出《中导条约》，将不再有限制俄罗斯开发巡航导弹的明文规定。（包雪琳）（新华社专特稿）

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