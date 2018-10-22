怕遭弹劾主动辞职？伊朗一日“折损”两名部长

伊朗总统哈桑·鲁哈尼20日接受2名部长的辞呈。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼同意工业部长穆罕默德·沙里亚特－马达里和交通部长阿巴斯·阿洪迪辞职。

美国定于下月“封杀”伊朗石油出口，伊朗经济因而遭遇难关，鲁哈尼领导的政府承受议会问责压力。报道说，鲁哈尼接受两名部长的辞呈，旨在避免他们经受议会不信任表决。

伊朗总统官方网站20日证实，鲁哈尼任命工业部副部长礼萨·拉赫马尼接替沙里亚特－马达里，马赞达兰省省长穆罕默德·伊斯拉米接替阿洪迪。

法新社报道，沙里亚特－马达里和阿洪迪之所以递交辞呈，是因为一些伊朗议员正准备弹劾这两名部长。

美国政府今年5月退出伊朗核问题全面协议，8月重新启动对伊朗非能源领域的制裁，定于11月重启对伊朗能源等领域的制裁。缘于市场对美方制裁的预期，伊朗本币里亚尔对美元汇率大跌。伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊认定，除了外部因素，伊朗现有经济困境还缘于内部管理不善。

伊朗政府近期经历不少与经济形势相关的人事变动。7月，鲁哈尼宣布伊朗中央银行行长换人；8月初，伊朗议会表决将劳工部长革职；8月下旬，伊朗议会表决解除财政部长的职务。【新华社微特稿】（杜鹃）

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