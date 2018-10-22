约旦将废止与以色列所签和平协定的部分内容

约旦国王阿卜杜拉二世２１日在他的官方推特账户上表示，约旦将废止１９９４年与以色列签订的和平协定中的部分内容。

在１９９４年签订的约以和平协定中，约旦允许以色列从该国租借两处土地，分别是约旦西北部的巴古拉和死海南部的古玛尔。约旦对这两处土地拥有主权，以色列则享有使用权。以色列公民可自由进出这两处区域，且不受约旦海关或移民局相关法律法规的约束。

根据该和平协定，这一条款的有效期将在今年１０月２５日终止，而约旦政府有权决定之后是否延长。

在当日的推文中，阿卜杜拉二世国王说，从约旦人民的利益出发，他决定这一条款到期后将不再延长，即终止以色列对这两处土地的使用权。

近来，约旦国内曾发生数次民众抗议，要求政府废止约以和平协定中的这一条款。

以色列Ｙｎｅｔ新闻网２１日援引以总理内塔尼亚胡的话说，以色列将与约旦方面就延长现有协议条款进行谈判。他还强调，总体来看，以约和平协定是“具有价值的资产，对两国都重要”，以约和平协定和埃及与以色列达成的和平协定一起构成中东地区稳定的主要基石。（记者 林晓蔚 参与记者 刘学）

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