中国二手交易平台迅速兴起

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近年来，随着中国二手物品市场不断扩大，网络二手交易平台迅速崛起。交易智能手机、服装、家具、书籍等多种二手物品相关的手机APP接连出现，深受大众欢迎。这一现象也引发外媒普遍关注。

据日本“ZDNetJapan”网站10月11日报道，如今，在中国通过网络进行的二手商品交易正在逐渐兴起。很多消费者可能听说过阿里巴巴旗下的“闲鱼”交易平台。即便是没听过该平台的人，也定会对各大商场林立的“爱回收”——二手电子商品交易实体店有印象。

据日本《东洋经济》周刊10月6日报道，9月初中国的一个二手物品交易平台宣布，自2017年8月开始的1年里，流通总额突破900亿元人民币。日本二手交易平台Mercari，其截至2018年6月的一年里，流通总额为3704亿日元（约合226.8亿元人民币）。两相比较，可知该平台市场规模之大。报道称，该平台是作为个人之间的二手物品交易APP出现的，其后服务扩大，目前包括二手商品交易、二手服装购买与回收、租借、无偿转让等4个业务领域。

据美国彭博社报道，中国下注新能源汽车获得世界关注是可以理解的，但中国正进行的一件事或许在不久的将来会对环保产生重大影响：中国终于发展二手车市场了。这是一个有发展前途的模式，而且表明中国最终走在通向低碳环保的道路上。

“二手经济”是通过平台来进行交易的商业模式，也是当前中国平台经济发展的一种新模式。

2016年以来，中国的二手商品交易开始逐渐兴起，随着大型网络平台和电商巨头的加入，在线二手交易市场在国内迅速发展。中国互联网经济研究院公布的数据显示，截至2017年底，我国闲置物品交易规模已达5000亿元，并以每年30%以上的速度增长。艾媒咨询发布的《2018上半年中国在线二手交易市场监测报告》显示，2017年中国在线二手交易用户规模已达0.76亿人，增长率为55.1%。预计2018年用户规模将超过1亿人。8.1%受访网民使用过在线二手交易平台。

如今，中国在线二手交易市场的商品门类发展日益齐全，众多交易平台涌现，消费者数量呈现几何式增长，二手商品交易市场前景非常广阔。总体上来说，这种新型经济模式以需求为导向，可以有效利用资源，激发消费潜力，带动服务行业发展，促进新的产业链产生，有利于资源节约型社会形成，其发展值得鼓励。

要论在线二手交易平台在中国得以迅猛发展的原因，中国庞大的市场需求和足够充分的闲置资源是基础。中国人口众多，随着产品周期变短和人们购买力增强，社会上闲置物品增加，对在线二手交易的市场需求会逐渐增大。

与此同时，中国电子商务特别是移动端平台的出现，使二手交易具备便捷性与跨地域性，给国内用户提供了二手交易的支撑和保障。另一方面，分享经济和电子商务兼容，使得在线二手经济成为一种融合型经济模式，并使其拥有更旺盛的生命力。而当前较为宽松的监管环境和平台低廉的交易成本，也成为促进该模式迅速崛起的重要因素。

与国外的在线二手交易平台相比，这一行业在国内的迅速发展，也伴随着其独有的特点。首先，中国的市场活跃度高、经济体量大，使在线二手交易平台有更广阔的发展前景。第二，中国的在线二手交易市场有电商大平台参与，如电商巨头阿里巴巴、京东等，相比国外此类服务提供的的小平台有更大发展空间。第三，中国的二手商品品类十分丰富，几乎包含所有类型的产品，给消费者提供了更多选择。第四，中国该行业的产业链条长，一体化程度高，比如物流和服务可以有效为二手经济保驾护航。第五，平台还提供交友等功能，其社区功能广泛。第六，该行业催生了新的交易模式，买方同时也是卖方，二手交易市场的活跃度高。

然而，新的商业模式带来的问题也不容忽视。第一，在线二手商品交易过程中假货问题频发，因为交易平台没有监管责任，又缺乏商品品质的鉴定程序，消费者难以判定其真伪。第二，安全问题的重要性也不断攀升，电子产品折旧产生的安全隐患，一旦爆发就会给消费者带来生命和财产安全上的伤害。第三，产品的健康性不容忽视，有些二手商品一经使用，产品本身有可能成为传播病毒的媒介。第四，由信息不对称构成的交易中欺诈行为频繁出现，产品的卖方对产品的质量拥有比买方更多的信息，给了欺诈行为发展的土壤。第五，行业监管难度大，由于二手商品种类繁杂，并且其交易涉及各种类型小平台和APP，让监管的实施难以有效进行。

未来，如何建立成熟的交易约束规则，保证买卖双方交易的公平公正性亟待考虑，线上二手交易行业的进一步发展需要来自各方的共同努力。

我们要给在线二手交易平台一个合法身份，确立交易平台的合法性，让该产业在阳光下健康生长。首先，建立在线二手交易平台的标准很重要，界定平台方的责任和义务，对其进行规范和约束，与二手商品售卖方共同担责，当出现贩卖假货等情况时，交易售卖方承担不同的责任。其次，我们要对二手货交易本身建立标准，如对产品质量的把关和检验检测环节必不可少。另外，建立投诉维权的渠道也至关重要，无论买家和卖家，当权益受到损害时，都可以向平台投诉，之后可以向市场监管部门、消费者组织等第三方投诉，或者提起法律诉讼。最后，信用评价体系可以有效规范线上二手交易市场，更好地保障交易双方的权益，二手交易平台应完善对买卖双方的相互评价机制。平台应当及时准确地将交易数量、交易纠纷及纠纷处理结果进行分析统计，并公布买卖双方的诚信度、信誉值，为其他交易对象提供参考。

（祖 鸿采访整理）

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