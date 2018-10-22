贸易战没能影响中国出口（国际论道）

2018年10月12日，在江苏连云港港外贸集装箱码头，货轮在装卸进出口集装箱。

王 春摄（人民视觉）

外媒称，美国特朗普政府发动的贸易战似乎没能遏制中国出口。据中国海关总署公布的数据显示，9月中国对美国的贸易顺差再创新记录，扩大到341亿美元。

据西班牙《世界报》网站报道，9月，中国出口同比（按美元计算）增长14.5%，增速不但超过8月的9.8%，更高于专家的预期。这一增速也是半年多来最高的。

出口依然强劲

据中国海关总署公布的数据显示，2018年前三季度，中国进出口值逐季提升，分别为6.76万亿元、7.35万亿元和8.17万亿元，分别增长9.4%、6.4%和13.8%。

据路透社报道，中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，中国前三季度进出口情况呈现出七大特点：进出口值逐季提升，第三季度同比增速明显走高；一般贸易进出口快速增长，比重上升；对主要贸易伙伴进出口增长，与部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好；民营企业进出口增长，比重提升。

英国《金融时报》刊文称，为证明加征关税的合理性，美国政府一直聚焦于中国在人工智能和机器人技术等高科技领域的进步。但在短期内，实际上是生产车辆零部件、电机，以及建筑机械等中等技术含量产品的中国企业在迅速赢得市场份额。中等技术含量产品的生产帮助中国出口向价值链上游攀升。

报道称，在金融危机后的这10年，中国出口展现了极强的韧性。自2009年超越德国成为全球头号商品出口国之后，中国出口以5%的年均速度保持增长，而同期全球出口年增长率不足2%。过去10年间，中国制造业出口份额从12%增加到18%。

外媒报道称，贸易摩擦和征收关税对中国外贸出口结构性影响。具体而言，在中国的出口产品中，外资企业的出口占比较大，约占45%；民营企业出口占比也很高，几乎达到45%；而国企出口的占比仅为10%。由此看来，贸易摩擦和征收关税对我国不同所有制企业出口规模影响不同，外资企业与民营企业恐将遭受更大压力。

意大利《晚邮报》刊文称，美国正在以关税为手段向世界各国炫耀自身“经济肌肉”，认为中国传统上的出口导向型经济发展模式无法承受美国的关税冲击。事实上，在现阶段中美贸易摩擦中，“中国经济已经显现出极佳的适应能力”。

外贸结构优化

日前，在中国海关总署新闻发布会上，李魁文指出，中国外贸稳中有进的主要原因有：一，中国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势，多项经济指标总体稳定，带动了中国进口需求的增加。二，国际市场布局更加优化。海关统计数据显示，前三季度中国在与传统贸易伙伴保持良好增长的同时，与“一带一路”沿线国家，与非洲、拉丁美洲进出口贸易均保持了较快增长速度。三，一系列稳定外贸增长措施效应逐步显现。四，外贸增长主要由数量增长推动，也有价格因素拉动。

值得注意的是，此次新闻发布会及海关总署发布数据备受美媒关注。对于中国对美国出口创历史新高、对美贸易顺差也创历史新高的原因，部分美媒也作出分析。

彭博社表示，9月中国出口实现创纪录增长主要是因为，中国企业预感到美国对中国产品加征关税可能造成影响，因而竭力赶在美国对另外2000亿美元中国产品加收10%关税之前大规模抛售产品。而随着美国总统特朗普下令从明年起将这一税率提高至25%，抛售动机可能会继续增强。

另有美媒报道，中国出口受益于人民币持续贬值，以及圣诞节和万圣节即将来临等利好因素，缓解了美国惩罚性关税导致的中国商品价格上涨。凯投国际宏观经济咨询公司中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德说：“总体情况是，在贸易紧张局势升级和全球增长降温的情况下，中国出口到目前为止表现良好，这很可能要归功于人民币贬值导致竞争力上升。”

中国产业技术升级改变贸易格局。据《金融时报》报道，中国企业转向生产更复杂的产品，改变了中国与发达国家之间的贸易。过去十年中，中国出口美国的商品中电信和运输设备以及汽车零部件所占比例增长，而纺织品和鞋类所占比例缩减。

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院网站刊文称，数据显示，中国有6.2亿移动互联网用户——这将催生全球最大的信息消费热潮。中国出口额在过去30年以17%的复合年均增长率快速攀升，并使中国成为全球最大出口国。

市场重新洗牌

据英国路透社报道，美中贸易战引发海鲜供给链“大洗牌”，就在美国进口商在涨价前夕竞相囤积来自中国的鱿鱼和罗非鱼之际，加拿大开始对华出口更多龙虾。北京与华盛顿之间的报复性关税已导致全球贸易变动，在各种大宗商品销售中催生出新的赢家和输家。

据法新社报道，尽管数据显示中国9月贸易仍然强劲，但分析人士预测，贸易战对中美及各国的损害将在未来几个月中开始显现。

彭博社报道称，中国政府早些时候公布的制造业采购经理人调查数据显示，中国最新出口订单指数已经跌至两年来的最低水平，而且“可能预示未来几个月将出现一些放缓”。专家表示：“ 虽然中国出口到目前为止表现良好，但随着未来几个季度全球经济增长可能进一步降温，美国的关税将变得更加严厉，近期的出口弹性不太可能持续下去。”

“中国企业正在升级到生产中高端产品，但仍依靠价格优势，这些产品很多是德国和日本产品的‘低配版’，在发展中经济体还是很受欢迎的。”《金融时报》刊文称，尽管中国在中等技术产品上的表现日益突出，但值得注意的是，中国离高科技制造业前沿仍有很大距离。在计算机芯片、柴油发动机和乘用车的出口市场上，中国还有很大的开拓空间。

美国国家科学基金会发布的《美国科学与工程指标2018》数据显示：随着企业持续投资研发设施并与学术界的合作增加，中国的工业有望向新兴和复杂的技术方向发展。在中端高科技产业，中国现在占主导地位，其全球份额在过去十年间几乎增长了两倍，达到32%，在2009年超过了美国，2012年又超过了欧盟。

(责编：岳弘彬、袁勃)