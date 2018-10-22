中美关系何处去？（发现中国·全媒报道  精彩中国）

“中国经济发展与中美关系”主题论坛日前在美国哈佛大学举行，中美智库专家同台共论“中国经济发展与中美关系”，深入研讨中美合作发展前景。与会专家一致认为，中美关系目前遇到了一些困难，两国应共同努力，确保双边关系健康稳定发展。这不仅有利于中美两国和两国人民，对确保国际秩序稳定也至关重要。

双赢而非零和

论坛由上海市政府新闻办联合复旦大学中国研究院主办。中美关系未来将走向何处？这一话题成为此次论坛讨论的焦点。“中国一直推崇双赢而非零和，希望美国也早日放弃零和博弈的思想，使中美两国尽早摆脱阴影，走上合作共赢的道路。当前，美国有一部分人企图把中美关系拉入冷战，这是十分错误的，既不符合美国的利益，也不符合中国的利益，更不符合全世界的利益。事实上，中美作为当前世界上最大的两个经济体，拥有非常好的机遇能够促进共同繁荣。可以说，两国的命运是密切相连的。”著有《中国触动》《中国震撼》《中国超越》“思考中国三部曲”的复旦大学中国研究院院长张维为一针见血地指出了当前中美矛盾的症结所在。

张维为表示，中国通过数十年的不懈奋斗获得了经济、社会的长足发展。在此基础上，中国在全世界范围内推动和平与发展，包括提出共商共建共享的“一带一路”倡议，主张建立新型大国关系，共同构建人类命运共同体等。中国的改革发展之路证明了中国一贯坚持和平发展、合作共赢的外交政策，而基于西方历史语境和思维逻辑产生的“修昔底德陷阱”显然并不适用于中国。

双赢而非零和——这个观点与哈佛大学肯尼迪学院教授欧威廉的看法不谋而合。他指出，中美双方应以历史的眼光重审两国关系，把合作带来的效益置于分歧之前。在当今这个高度全球化的、重视环保和创新的后工业经济时代，中国和美国的合作双赢关系对于全球经济而言尤为重要。

理解而非误解

库恩基金会主席罗伯特·库恩参与制作并主持的大型纪录片《中国面临的挑战》，曾获中国新闻奖、美国艾美奖等多项国内外纪录片大奖。作为长期关注上海发展建设的中国问题专家，库恩认为，中美两国和两国人民都需要进一步加强沟通和相互理解，以消除彼此间的隔阂与误解。他希望通过纪录片来剖析中国改革开放进程，展示一个真实的中国。

“如果有人对中国发展道路有疑问的话，就到上海去看一看，因为上海的成功发展可以说是整个中国发展的缩影和样本。借中国改革开放带来的契机，上海在短短几十年里成为在金融、贸易、物流、基础设施、教育、科技等领域世界领先的国际大都市。”库恩以上海为例，解读了中国改革开放所带来的非凡成就。“今年11月5日至10日将在上海举办的首届中国国际进口博览会，进一步向世界表明了中国要继续开放市场、与世界共享发展成果的决心。”库恩说。

张维为也认为，中美两国完全可以实现合作共赢，造福两国和全世界人民，前提是消除中美关系的认知误区。哈佛大学肯尼迪学院前院长约瑟夫·奈在演讲中表示，中美关系短期内遇到一些困难，但长远看合作是大趋势。他说，中美两国不应互为威胁，也要避免彼此误解，在未来需要探索如何保持良性竞争，同时维护国际秩序稳定。

前进而非倒退

对于中美双边关系目前所面临的困境，与会专家均赞成两国要以发展的眼光审视问题。

约瑟夫·奈是“软实力”概念的提出者。他认为，在很多情况下，软实力对中美两国都具有积极意义。如果中美两国希望减少对彼此的误读，就应充分发挥软实力的作用，提升自己对对方的吸引力，这是一种双赢的局面。事实上，这也符合中美两国各自的长期发展利益。未来，中美两国应在涉及气候变化、网络安全、流行病防治等重要议题上加强合作。约瑟夫·奈也表达了自己的担忧：“两国间现在经历的摩擦正在让我们失去欣赏和尊重彼此软实力的能力，进而损害我们未来长期合作的可能性。我认为，除非中美两国携手合作，否则我们不可能拥有一个让任何一方可以从中受益的国际秩序。”

欧威廉教授对此发表了自己的看法：中美两国已经合作完成了人类历史上的多项创举。如果意识到了这一点，双方就能拿出决心和力量来克服当前面临的困难。我无意弱化中美两国当前面临的困难和挑战，但我们确实应该站得高一些，或者说退后一步，审视一下两国通过合作曾经取得的成就，以及未来能够取得的成就，相信这将有助于两国更好地规划未来的发展路线。希望两国能够继往开来，将双边关系推向一个新的发展高度。”

(责编：岳弘彬、袁勃)