刚果（金）埃博拉疫情严峻

刚果（金）卫生部10月20日晚宣布，在该国发生的新一轮埃博拉疫情中，确诊人数已上升至200人，其中117人死亡。卫生部的数据显示，在确诊的200名埃博拉出血热患者中，已有61人被治愈。另有40名疑似患者正在等待进一步确认。病例大都来自刚果（金）东北部的北基伍省和伊图里省。

世界卫生组织此前指出，刚果（金）最新一轮埃博拉疫情在该国和周边地区存在高度传播风险。经最新评估，疫情尚未构成国际关注的突发公共卫生事件。

世卫组织表示，疫情暴发的地区反政府武装活跃，安全形势严峻，为医疗救援带来极大障碍。虽然埃博拉应急小组没有成为被军事袭击的目标，但武装冲突阻止了他们到达疫区，给物资运输带来巨大困难。由于当地医疗水平落后，许多人得不到及时救治，病例数量还在不断上升中。此外，还有20名卫生工作者也受到埃博拉病毒感染。

世卫组织指出，疫情7月暴发后，接种疫苗的工作便已展开，80%到90%的埃博拉病人接触者得到跟踪观察，但恐惧和不信任情绪导致其中一些人逃离。世卫组织近期表示，疫情暴发的地区与乌干达接壤，当地人口密集，还有不少难民群体，疫情扩大传播的风险非常高。

埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性传染病，主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物和排泄物等感染，临床表现主要为发热、出血和多脏器损害。患者病死率可达50%以上。埃博拉出血热疫情在1976年首次出现。2014—2016年在西非出现的埃博拉疫情是1976年首次发现埃博拉病毒以来发生的最大且最复杂的疫情。疫情还在国家间蔓延，首先在几内亚发生，随后传播到塞拉利昂和利比里亚。

（本报约翰内斯堡10月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 21 版）

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