当地时间10月17日下午，在中日两国十几家主流媒体的见证下，中国朱鹮“楼楼”和“关关”乘坐的直升机缓缓降落在日本新潟县佐渡机场。随后，“楼楼”和“关关”被运送到佐渡朱鹮保护中心。这是中国自2007年以来时隔11年再度向日本提供朱鹮。日本佐渡朱鹮保护中心所长长谷川修治的喜悦之情溢于言表：“热烈欢迎‘楼楼’和‘关关’来到日本，它们将成为日中友好的纽带。”

在佐渡朱鹮保护中心，工作人员把两只朱鹮从笼子中取出，并对它们进行初步身体检查。随后，佐渡朱鹮保护中心兽医金子良则博士对人民日报等中日媒体记者说，“楼楼”和“关关”状态良好，“我们会好好照顾它们，请你们放心”。

为了让两只从中国远道而来的朱鹮快速适应当地环境，佐渡朱鹮保护中心做了精心准备。长谷川修治向记者展示了为两只朱鹮准备的第一顿晚餐——从中国进口的泥鳅。长谷川修治表示，近期会进一步检查两只朱鹮身体状况，根据实际情况决定下一步如何饲养。如果状态良好，希望它们尽快繁育。“楼楼”和“关关”的到来，对于改善日本朱鹮种群、增强遗传多样性意义重大。

朱鹮有鸟中“东方宝石”美称，历史上曾在日本境内广泛分布。日本环境省佐渡自然保护官事务所兽医佐藤知生向记者介绍，上世纪因为地区开发和农药滥用导致栖息环境恶化，朱鹮濒临灭绝。为了进行抢救，日本将仅存的5只野生朱鹮捕获，送至佐渡朱鹮保护中心进行人工饲养。2003年，日本野生朱鹮中的最后一只幸存者“阿金”老死，标志着日本血统的朱鹮彻底灭绝。

今年5月，中国国务院总理李克强在访问日本时表示，中方决定向日方新提供一对朱鹮种鸟，以体现中国人民对日本人民的友好情谊。中日朱鹮保护合作共赢已经成为世界野生动物保护史上的成功范例。佐藤知生说，日中两国从上世纪80年代起合作保护朱鹮，中国先后向日本提供5只朱鹮，帮助日本重新建立朱鹮种群，日本通过官方和民间保护项目支持中国朱鹮栖息地保护工作。目前，在日本繁殖出生的朱鹮全部是中国朱鹮的后代，日本全境约有550只朱鹮，也通过人工繁育个体放归自然重建了野外种群，主要栖息在佐渡岛。

目前，朱鹮已经成为佐渡岛，甚至新潟县一张闪亮的名片。从新干线下车，在新潟车站随处可见各种与朱鹮相关的照片、绘画、玩偶。在佐渡岛，牛奶、大米、清酒等很多当地商品的包装也都印上了朱鹮。佐渡市产业振兴课课长祝雅之对本报记者说，佐渡岛常住人口不到6万，但每年有50多万人来佐渡岛旅游，朱鹮的到来大大促进了当地经济发展。

在佐渡岛，人们可以与朱鹮不期而遇。乘车行驶在佐渡岛的乡间小路，记者时而看到朱鹮在稻田觅食，时而望见朱鹮在空中展翅飞翔。六七年前，生活在佐渡岛的品川三郎被一只朱鹮在蓝天下翱翔的场景深深感动，决心要成为佐渡岛朱鹮森林公园的一名志愿者讲解员。2012年，品川三郎通过了朱鹮讲解员考试，2013年正式成为一名朱鹮志愿讲解员。如今，他以向人们讲述朱鹮与日中友好的故事而荣。

“非常感谢中国再次赠送给我们朱鹮，这体现了中国人民对日本人民的友谊。”71岁的品川三郎对本报记者说。

（本报东京10月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 21 版）

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