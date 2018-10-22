伴随着中国改革开放进程，越来越多的外国公司进入中国市场，分享发展机遇。商务部10月18日发布数据显示，今年前三季度，我国新设立外商投资企业45922家，同比增长95.1%；实际使用外资6367亿元，同比增长2.9%。外商普遍看好中国发展前景，中国对外资的吸引力稳步提升。

看好中国商机

拓展对华出口

马来西亚积极参与“一带一路”建设，猫山王榴莲、白咖啡等商品受到越来越多中国消费者的喜爱。在马来西亚供应商出口目的地国中，中国排名第一。作为阿里巴巴集团旗下的国际批发贸易平台，阿里巴巴国际站目前拥有2000多家马来西亚供应商。今年报名参加阿里巴巴国际站9月大促活动的马来西亚商家同比增加21.53%。

“马来西亚有好产品，中国有广阔市场，双方经贸合作潜力巨大。”马来西亚数字经济发展机构首席运营官黄婉冰在接受本报记者采访时表示，马来西亚政府长期与中国电商平台合作，为马来西亚中小企业主提供电商相关知识和技能培训，帮助他们拓展顾客群，促进产品出口。“除了咖啡，我们也非常希望把马来西亚的零食饮料、热带水果、工艺品和塑胶制品推荐给中国顾客。”黄婉冰希望通过今年11月在上海举行的首届中国国际进口博览会，更多中国企业和消费者会对马来西亚产品产生兴趣。

马来西亚玻璃市州中小企业合作社社长莫诺丁一直看好中国市场。他告诉记者，在做电商之前，他几乎每年到广州、南宁等地寻找商机。成为阿里巴巴海外供应商之后，他的合作社现在主要做餐车出口生意，出口额比过去增长了几十倍。“现在和我们合作的中国企业已有500多家。依托电商平台，我们的产品可以更快地销往中国。未来我打算跟广州的合作伙伴一起，丰富产品种类。”莫诺丁说。

马来西亚榴莲产品生产商热带资源（亚洲）有限公司销售经理熊振华表示，公司近两年销量增长很快，每年销往中国市场的榴莲产品达300吨，包括冷冻果肉、果泥等。“我们的产品65%出口到中国，现在有专门的工作人员通过电商平台与中国客户对接。公司明年还打算新建一个工厂，进一步拓展业务。”

赞赏中国开放

扩大在华投资

德国宝马集团和华晨汽车集团近日联合宣布，将华晨宝马的合资协议从2028年延长至2040年。同时，宝马集团对华晨宝马追加投资30亿欧元，在未来3到5年内，将华晨宝马的产能从每年52万辆增至65万辆，为当地创造5000个新的工作岗位。德国《商报》评论称，宝马集团增资释放出了明确信号：中国正在进一步开放市场。

宝马集团董事长科鲁格表示，集团把中国作为宝马发展战略的重中之重。“中国拥有巨大的市场。”科鲁格说：“但在我们的战略中，中国不仅仅是巨大的消费市场，更将成为一个世界性的生产基地，直接向世界其他市场出口汽车。”

自宝马集团和华晨汽车集团成立合资企业15年来，沈阳已成为宝马集团全球最大的生产基地，不仅拥有大东和铁西两个整车工厂，还建立了欧洲以外最大的动力总成工厂、德国本土以外最大的研发中心。

德国媒体报道称，宝马等德国车企将持续关注中国电动汽车市场。目前，宝马已经推出6款电动汽车，中国将成为宝马新能源汽车的全球生产基地。预计到2020年，宝马品牌核心产品系列的首款纯电动汽车将在沈阳生产，这款产品不仅在中国销售，还将出口到全球市场。德国产业分析人士和媒体普遍认为，宝马此次增资，表明德国企业对中国市场持续保持信心。

自2017年以来，德国企业纷纷扩大对华投资：大众集团计划到2025年在电动出行领域在华直接投资超过100亿欧元，并推出近40款新能源车；戴姆勒和北汽集团则计划共同投资超过119亿元人民币，打造北京奔驰新的生产基地；全球化工巨头巴斯夫宣布，计划斥资100亿美元，在广东湛江建设精细化工一体化基地。

关注中国发展

挖掘消费商机

改革开放40年以来，中国经济高速发展，人民生活水平不断提高，在健康、养老等领域更加注重质量。日本企业密切关注中国社会发展动态，挖掘中国在健康、养老领域蕴藏的巨大商机。

日本大阪商工会议所近年来多次派团赴华考察养老产业，举办相关研讨会，参加中国举办的老年用品展览会等。日本智库大和总研刊文指出，在健康、养老领域，日中两国已有十多年的交流，建立了相互理解和信赖的基础。中国将为日本从事老年用品、护理员培养、养老设施等相关产业的企业提供巨大商机。

日本千叶银行上海事务所公布的一份调研报告也指出，中国正在完善健全养老产业，这对日本相关企业是一个机遇。不少日企表示，首届中国国际进口博览会是一个难得的机会，他们将积极参展，以便在中国找到更多商机。

花王集团公关部海外公关课课长小河良太对本报记者说，改革开放以来，中国经济取得了巨大成就。近年来中国政府不断出台各种促进消费的政策，这对花王来说是一个千载难逢的机遇。“我们对中国市场充满信心。在健康、养老等领域，我们积累了很多优秀的技术，开发了很多好用的产品，不少产品是针对中国消费者需求专门研发的。希望能够更好地服务中国消费者。”

（本报吉隆坡、柏林、东京10月21日电 记者林芮、张志文、李强、刘军国）

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 21 版）

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