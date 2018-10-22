从中国发展中汲取智慧

10月19日，“纪念改革开放40周年外国学员宣介研讨会”在中共中央党校（国家行政学院）举行。正在这里参加研修的阿尔及利亚、马尔代夫、白俄罗斯、塞尔维亚等10多个国家的中高级官员、学者出席研讨会，分享对中国改革开放的认识和体会。外方学员代表在发言中高度评价中国改革开放成就，认为改革开放不仅让中国实现了历史性飞跃，而且为世界打开了与中国实现共同发展的机遇之门。习近平新时代中国特色社会主义思想和中国自主发展的经验具有世界意义。

“显示出中国特色社会主义强大的生命力”

阿尔及利亚埃利赞省副省长布瑞其·阿布伯克尔认为，“中国共产党坚持从中国的基本国情出发来思考问题，这使得中国的政策制定务实而具有活力。”他表示：“对其他发展中国家来说，中国改革开放经验具有重要借鉴意义。”

“中国共产党在几十年里让一个拥有十几亿人口的国家步入世界经济发展前列，创造了举世瞩目的奇迹。”白俄罗斯总统办公厅秘书威尔伯夫·丹尼斯表示，中国共产党从人民出发制定全方位的改革政策和长远规划，我们需要从中国发展中汲取智慧。

“在世界政治经济发展进程中，中国的发展道路独树一帜。”阿尔巴尼亚总理府主管卡加·艾维斯说，让人敬佩的是，中国在实现自身发展的同时，致力于携手与其他国家共同发展。

马其顿泰托沃大学教授玛穆迪·艾菲特表示，“改革开放的伟大成就，显示出中国特色社会主义强大的生命力，为其他希望加快发展的国家提供了新的选择。”

“社会主义市场经济体制是一项伟大创举。”斯洛文尼亚皮兰市副市长布莱赞·阿莱斯说，这有利于充分发挥社会主义制度的优越性。他表示斯洛文尼亚应该借鉴中国经济改革的相关做法。

“为应对共同难题提供了重要启示”

“全世界都面临着促进经济发展、深化各领域改革的重任，中国的改革开放为应对共同难题提供了重要启示。”阿尔及利亚哈拉什行政区区长布沙尔·迈赫迪说，在中国共产党的领导下，中国走上快速发展的道路，人民生活水平不断提高。如今中国产品遍及世界，就是中国发展成就最好的证明。

马尔代夫旅游部地方机场管理局副局长哈桑·穆萨·扎米尔十分赞同中国的生态文明建设理念。“中国在发展经济的同时注重保护环境，提出‘人与自然和谐共生’，难能可贵。对于马尔代夫这样受气候变化影响极大的国家来说，这样的理念非常重要。”

“改革开放是实现中国梦的必由之路。”塞尔维亚农业、林业与水利部处长莱合洛维奇·科琳娜说，中国致力于脱贫攻坚、提高农村教育质量、保护生态环境、制造高附加值产品，中国成功探索的经验值得塞尔维亚借鉴。

“在过去几十年中，中国成功使超过7亿人脱贫，为全世界减贫事业作出了突出贡献。精准扶贫政策再次证明中国解决问题之道非常有效。我们这次中国之行很有收获。”拉脱维亚外交部外贸投资处官员莱柯玛妮·戴斯说。

“使我们能够更好地分享中国发展红利”

学员们期待未来与中国进一步加强合作，在共建“一带一路”中实现互利共赢。

丹尼斯表示，“中国推动‘一带一路’建设，倡导创建了亚洲基础设施投资银行、丝路基金等合作平台，我们对这些举措表示赞赏。”

“习近平主席提出的‘一带一路’倡议，促进了世界和平与发展，”阿布伯克尔说，阿尔及利亚从中国改革开放和“一带一路”建设中获益良多。

在莱柯玛妮·戴斯看来，中国改革开放的成果是全方位的。“拉脱维亚是第一个在‘一带一路’框架下与中国签署合作协议的波罗的海国家。这一倡议使我们能够更好地分享中国发展红利。”

“‘一带一路’倡议是我们与中国加强合作、实现互利共赢的良机，将为促进巴尔干地区经济一体化提供助力。”艾维斯说。

波黑外国投资促进局招商处处长马里奇·阿德里贾纳感谢中国对波黑基础设施建设的支持，“斯坦纳里火电站、图兹拉火电站、巴诺维奇火电站等项目给波黑带来了实惠。我们对中国未来的发展抱有很高期待，相信波中合作将不断深化。”

《 人民日报 》（ 2018年10月22日 03 版）

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