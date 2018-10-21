首届中国当代音乐节在纽约开幕

新华社纽约１０月２０日电（记者杨士龙）首届中国当代音乐节１９日在美国纽约拉开帷幕，向全球观众展现中国当代音乐创作的丰富性与生命力。

本届音乐节以“回首往事，展望未来：二十一世纪的中国作曲家”为主题举办３场音乐会，用音符传达中国作曲家创作视野里的历史与未来。

本届音乐节由巴德美中音乐研习院主办。研习院院长、音乐节艺术总监蔡金冬说，因“被中国当代音乐创作的丰富性与生命力所触动”而创办此音乐节。中国作曲家为西方音乐世界注入的新鲜元素令人兴奋，希望通过音乐节使东西方文化在音乐中相呼应。

１９日晚在巴德学院费舍尔表演艺术中心举办的首场音乐会中，中国作曲家周龙和陈怡共同创作、取材于林则徐虎门销烟的交响作品《虎门１８３９》以铿锵有力的节奏和大线条旋律表达中华民族不甘屈辱的意志；叶小纲创作的《我遥远的南京》是献给南京大屠杀３０万遇难同胞的倾情之作；此外，中央音乐学院作曲家陈丹布新作《幻境乐舞》也登场亮相，获得热烈欢迎。

第二场音乐会将于２１日下午在纽约林肯中心举行，主题侧重回顾中国现代史。除《虎门１８３９》和《我遥远的南京》外，回顾知青岁月的大型叙事交响合唱《岁月甘泉》等也将悉数亮相。

２２日的第三场音乐会将在纽约卡内基音乐厅举行，将目光投向未来，一批中央音乐学院作曲专业的教授将带来全新创作。

音乐节还与华美协进社合作于２０日举办研讨会，探讨中国当代音乐家如何通过音乐反映社会历史。

据悉，从今年起，巴德音乐学院将联手中国中央音乐学院，将中国当代音乐节打造成一年一度的音乐盛事，通过举办系列音乐会及学术活动等，向世界介绍中国当代音乐作品，推动各国对中国当代音乐的理解与鉴赏。

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