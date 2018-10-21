美海军为两艘“弗吉尼亚”级核潜艇举行下水仪式

新华社华盛顿１０月２０日电（记者刘阳）美国海军２０日为“特拉华”号和“弗蒙特”号两艘“弗吉尼亚”级核潜艇分别在弗吉尼亚州和康涅狄格州举行下水仪式。

“特拉华”号舷号为“ＳＳＮ ７９１”，是美国海军第１８艘“弗吉尼亚”级核潜艇，也是第８艘及最后一艘“第三批次”该型号潜艇。“特拉华”号２０１３年开始建造，拟于明年正式交付海军。

“弗蒙特”号舷号为“ＳＳＮ ７９２”，是美国海军第１９艘“弗吉尼亚”级核潜艇，也是１０艘“第四批次”该型号潜艇中的第一艘。“弗蒙特”号２０１４年５月开始建造，拟于明年秋天交付海军。

两舰规格相似，均长约１１５米，排水量约７８００吨，配备约１３５名官兵。由于技术升级，“弗蒙特”号潜艇服役期间大型维护次数比“特拉华”号少一次，因此可以多执行一次任务。

这分别是美国海军历史上第７艘“特拉华”号和第３艘“弗蒙特”号，上一次有“特拉华”号和“弗蒙特”号服役均为近一个世纪以前。

“弗吉尼亚”级攻击核潜艇是目前美军最先进的攻击核潜艇，拟取代“洛杉矶”级攻击核潜艇。美国海军拟采购６６艘“弗吉尼亚”级核潜艇，其中１６艘已经服役。根据美海军今年早些时候提交国会的未来３０年造船计划，美国将在２０４８年前每年建造两艘新攻击核潜艇。

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