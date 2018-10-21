国家京剧院圆满完成第五次访英之旅

新华社伦敦１０月２０日电（记者梁希之）中国国家京剧院２０日在伦敦萨德勒之井剧院上演梅派经典剧目《太真外传》和经典传统剧目《三岔口》《金钱豹》，圆满完成第五次访英之旅。

作为继《霸王别姬》《凤还巢》之后向英国观众推介的又一部梅派名剧，《太真外传》取材于白居易的《长恨歌》，讲述了杨玉环与唐明皇刻骨铭心的帝妃之恋，由于魁智和李胜素领衔主演。全剧曲词典雅，歌舞并重，意境幽深，从整体上展现了梅派艺术的精髓和神韵。

京剧《三岔口》《金钱豹》专场，则将京剧武戏技巧性、艺术性、幽默感集于一身的美学特征充分展现，让英国观众在欢声笑语中领略到中国传统戏曲的幽默和魅力。

中国国家京剧院一团团长李胜素在接受记者采访时表示，《太真外传》是梅兰芳先生早期的代表剧目，在国外演出这种以文戏为主的戏是一种尝试。《三岔口》和《金钱豹》则是以武戏为主，易于吸引更多的年轻人和小朋友前来观看，让他们对京剧产生兴趣。

除了在剧院的演出外，国家京剧院还首次在英国开设京剧“公开课”，先后在牛津大学阿什莫林博物馆和大英图书馆举办了３场京剧艺术讲座，以英文讲解、多媒体展示、演员和乐队示范表演相结合的形式，全面介绍中国京剧斑斓多姿的艺术面貌，深受观众的欢迎。

记者在大英图书馆看到，连续举办两天的京剧讲座气氛热烈，门票很早就宣告售罄。国家京剧院的演员现场展示了《三岔口》《天女散花》《空城计》《霸王别姬》等剧目的经典片段。不少英国观众在观看了京剧的示范讲解和演出后纷纷举手提问，抢购京剧的宣传手册，希望能进一步了解京剧背后的历史和故事。

此行是中国国家京剧院继２００５年以来第五次英伦之旅。李胜素说，通过连续几年的演出，不少英国观众深深爱上了京剧，对京剧的了解也由浅入深，能够从较深的层次了解这项中国国粹。

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