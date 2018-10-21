首届全球绿色目标伙伴峰会在丹麦举行

新华社哥本哈根１０月２０日电 首届Ｐ４Ｇ（全球绿色目标伙伴２０３０）峰会于１９日至２０日在丹麦首都哥本哈根举行。应丹麦首相拉斯穆森邀请，中国科技部部长王志刚率团出席峰会并在开幕式上致辞。

为深入推进全球绿色增长与经济转型，加快实现联合国２０３０可持续发展目标，２０１７年拉斯穆森提出了“携手共建全球绿色增长目标伙伴”国际倡议。其宗旨是通过建立突破性的公私部门战略伙伴关系，加快推进绿色增长、实现可持续发展目标；其主要行动对象是发展中国家和新兴经济体；其重点工作领域包括能源、水、土地利用与农业、城市、循环经济。

拉斯穆森在峰会开幕式致欢迎辞。韩国总统文在寅、埃塞俄比亚总统穆拉图、越南总理阮春福以及荷兰首相吕特等国家元首和政府首脑出席开幕式。

王志刚在致辞中介绍了中国的新发展理念特别是绿色发展理念的深刻内涵，分享了中国政府设立２０３０年可持续发展议程创新示范区的经验做法和前期收获，强调要发挥科技创新在实现全球绿色增长和可持续发展的核心作用，并表达了中国坚持全球视野、以积极开放的态度加强与国际社会在可持续发展领域合作的意愿，引起各国高度关注和赞赏。

各国首脑、国际组织领袖、学术专家以及民间团体代表及相关领域的杰出代表共济一堂，协商如何通过建立新型伙伴关系来推动联合国可持续发展目标和巴黎气候协定任务的实现。

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