特朗普说美国将退出《中导条约》

新华社华盛顿１０月２０日电（记者刘晨）美国总统特朗普２０日说，美国将退出《中导条约》，并指责俄罗斯长期违反该条约。

特朗普当天在内华达州参加集会活动后对记者作出上述表态。

他说：“我们将不得不发展这些（被条约禁止的）武器。”

美国总统国家安全事务助理博尔顿当天启程访问俄罗斯等四国。据美媒援引不愿透露姓名的白宫官员的话报道，博尔顿此行一大“任务”就是告知俄方美国打算退出该条约。

《中导条约》全称是《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，由美国和苏联于１９８７年１２月８日签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在５００公里至５５００公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。

近年来，美俄两国多次相互指责对方违反条约。俄罗斯国防部减少核危险中心主任雷日科夫５月说，美国为发展自己的反导体系生产了一系列短程和中程弹道导弹作为靶弹使用，这些导弹就飞行距离等战术性能指标来看属于《中导条约》禁止范围。

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