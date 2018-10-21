俄将测试新一代水陆两栖反坦克战车

新华社莫斯科１０月２１日电（记者栾海）俄罗斯空降兵司令谢尔久科夫日前宣布，将于今年１２月对型号为“章鱼－ＳＤＭ１”的水陆两栖、可载人空降的履带式反坦克战车展开为期１年的测试。如果一切顺利，该战车将从２０２０年开始装备俄师级部队。
“章鱼”战车由伏尔加格勒拖拉机厂等军工单位研制，使用ＢＭＤ－４Ｍ型空降战车底盘，可容纳３人，战斗全重为１８吨。当运输机将“章鱼”送至目标空域后，该战车可借助车顶的多个降落伞以及车底的缓冲气垫实现空降着陆。
“章鱼”战车还可从登陆舰中下水，进行抢滩登陆。在水中，该战车的密封储气舱和大功率排水泵使其获得浮力，另有持续喷水的推进器提供航行动力。“章鱼”的陆上行驶时速可达７０公里，水上时速为７公里。
“章鱼”战车配备有性能先进的火控系统和自动追踪目标设备。主武器是１门自动装弹的１２５毫米口径反坦克滑膛炮，可使用反坦克导弹。此外，“章鱼”还配有高射机枪及并列机枪。专家认为，这样的火力装备可让“章鱼”扮演水上轻型坦克的角色。
俄军事评论员列昂科夫认为，如今的岸防武器系统日益完善，在登陆舰靠近岸边、陆战队直接抢滩时均可能因敌岸防兵猛烈攻击而严重受损。有了水陆两栖反坦克战车后，登陆舰可在远离海岸的水域让其大量下水，边攻击边登陆，并且掩护跟进的部队。
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