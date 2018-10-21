印度首条高铁有望2022年开通 高铁司机需本科学历

印度铁路公司官员说，印度首条高速铁路正在建设中，已完成全部工程的15%至20%，预计2022年投入使用。

【首批开通10列】

这条高速铁路连接印度最大城市孟买和古吉拉特邦首府艾哈迈达巴德，全长508公里。2015年12月，日本首相安倍晋三访问印度，日印确定这条线路选用日本新干线模式。古吉拉特邦日印经济合作项目相对集中，聚集不少日本企业。

印度国家高速铁路公司近期组织3天参观，向国内和国际媒体记者展示高铁项目进展。

印度国家高速铁路公司总经理阿沙莱·卡雷介绍，高铁沿线设12个车站，大约92%的路轨采取高架方式。这家企业希望，新线路能在2022年8月15日、即印度独立75周年投入运营。

虽然征地遇到困难，印度国家高速铁路公司对高铁能按期开通表示乐观。这家企业的官员说，现阶段已完成全部工程的15%至20%。2022年，首批将开通10列高铁，2033年前预计可增至16列。

【司机本科学历】

卡雷说，印度高铁将仿照日本新干线。为学习日本新干线运营经验，印度打算派大约350人前往日本；已有大约60人接受培训，另有30人将在本月晚些时候前往日本。

这些人返回印度后，将在位于古吉拉特邦瓦多达拉的高速铁路培训学院充任讲师，培训高铁工作人员。高铁司机最低学历设定为大学本科，但不要求是工程学专业。

印度铁路线长度居世界前列，每天运行大约9000个班次，乘客人次超过2200万。在印度，坐火车是长途旅行的主要方式。

英国殖民时期建造的印度铁路系统年久失修，事故频发。2016年，146人在一起火车脱轨事故中丧生。印度政府2012年一份报告说，铁路系统每年致死1.5万人。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)