叙利亚南部绑架事件首批人质获释

新华社大马士革１０月２０日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚消息人士２０日告诉新华社记者，极端组织“伊斯兰国”当天释放了６名该组织在叙南部苏韦达省绑架的人质。

据了解内情的苏韦达省宗教人士哈穆德·希纳维介绍，“伊斯兰国”２０日清晨释放了２名妇女和４名儿童，他们均为苏韦达省东部舍比克村村民，目前获释人质已返回家乡。这是今年７月“伊斯兰国”在苏韦达省制造绑架事件以来首批获释人质。

苏韦达省省长阿米尔·阿希２０日对媒体说，过去两个多月，叙利亚军队对苏韦达省东部沙漠地带的“伊斯兰国”武装分子展开持续追击，将其围困在塞法山地区。“严密的军事封锁迫使他们释放了首批人质，其余２３名人质也将很快获释。”阿希说。

另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，叙利亚政府和“伊斯兰国”近日在俄罗斯担保下达成协议。作为人质获释的交换条件，叙利亚政府将释放在押的６０名“伊斯兰国”武装分子的女性亲属。

今年７月２５日，“伊斯兰国”武装分子在叙南部苏韦达省多地发动恐怖袭击，造成至少２１５人死亡，多人被绑架。

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