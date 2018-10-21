“蓝精灵”助阵中国国际进口博览会 中比主题地铁列车上海首发

10月20日拍摄的涂有比利时经典卡通形象蓝精灵的上海地铁二号线列车。新华社记者 方喆 摄

新华社上海10月20日电（记者许晓青 任垚媞）一列象征中国和比利时两国港口深化合作的主题地铁列车，20日起在此间通往国家会展中心（上海）的地铁二号线上飞驰。地铁列车的外观装饰有比利时经典动漫形象“蓝精灵”，以期吸引中国客商眼球，促进中比贸易。

据上海临港经济发展（集团）有限公司（简称：临港集团）副总裁朱伟强介绍，临港集团和比利时泽布吕赫港务局共同策划推出了“蓝精灵”主题地铁列车，不仅为下月在上海举办的进口博览会增添一道靓丽风景线，同时也是为比利时泽布吕赫港相关物流业务参展首届中国国际进口博览会做“最具比利时风格”的推介。

据了解，自今年春季中国国际进口博览会主办方到欧洲举办推介会以来，比利时特色企业及机构对参展进口博览会态度十分积极，比利时知名的巧克力企业、钻石交易机构以及高端机器人生产企业等都计划亮相下月开幕的进口博览会。

比利时的港口物流业务，有望成为巧克力、钻石等传统优势项目以外，比利时向中国采购商展示的新亮点。

朱伟强介绍，泽布吕赫港近年来在“一带一路”沿线发挥着越来越重要的影响力，它是世界领先的汽车集散港，众多知名汽车品牌和汽车行业产业链的品牌都落户港区，同时也有食品、饮料、电子、纺织服装等企业及行业集群落户港区。

据悉，泽布吕赫港已与中国多个沿海港口有航运业务往来，与此同时，中欧班列也将中国北方城市与泽布吕赫港连接起来。在下月举行的中国国际进口博览会上，泽布吕赫港务局和临港集团还将携手中欧商贸物流合作伙伴签订一系列合作备忘录。

统计显示，中比经贸投资合作快速发展，2017年双边贸易额达233亿美元。

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