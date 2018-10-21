马其顿议会通过启动修宪进程动议　为更改国名铺路

新华社地拉那１０月１９日电（记者刘力航）斯科普里消息：马其顿议会１９日投票通过政府启动修改宪法进程的动议，为马其顿更改国名铺路。

当日，马政府提出的动议在１２０席的议会中得到８０票赞成，获得通过。此次议会表决同意“开始修宪进程”，但修宪的具体内容仍需进一步讨论审议。

马其顿１９９１年独立后使用宪法国名“马其顿共和国”。希腊认为，马其顿的国名暗示马其顿对希腊北部马其顿省有领土和文化遗产要求，要求其更名，并因此阻挠马其顿加入欧盟和北约。

为顺利加入欧盟和北约，马其顿今年６月与希腊达成更改国名协议。协议规定，马其顿国名将更改为“北马其顿共和国”。根据相关法律，该协议需得到两国议会的批准。

马其顿议会６月表决通过更改国名协议。由于马其顿总统伊万诺夫反对协议并拒绝签署，议会７月二度表决并再次通过。按照宪法，议会第二次批准协议后，总统仅能拖延签署，而无法阻止协议诉诸公投。

今年９月３０日，马其顿就更改国名协议举行公投，由于反对派抵制，很多公民放弃投票，公投投票率仅为３６．９％，未达到宪法规定的超过５０％的有效投票率，因此公投无效。此后，马其顿总理扎埃夫领导的政府向议会提交修宪动议，希冀通过修改宪法推动国家改名。

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