新华社新加坡10月20日电（记者 王丽丽）20日上午，第五届东盟防长扩大会在新加坡举行。国务委员兼国防部长魏凤和出席并发言。

魏凤和说，当前，国际战略格局深刻演变，世界面临的不稳定不确定因素依然很多。习近平主席提出构建人类命运共同体、亚太命运共同体理念，为破解国际关系中的“安全困境”，维护亚太地区乃至世界和平繁荣提供了崭新思路。

魏凤和指出，亚太地区反恐形势严峻复杂，形成整体合力才是有效应对之道，各国应保持国际反恐正确导向，推动反恐合作走深走实，加强反恐能力建设。近年来，中国军队与相关国家军队努力推进互信建设，健全完善军事交流机制。今后，中方愿与各国一道，深化沟通交流，积累互信共识，共同扭紧地区稳定的“安全阀”。

会议讨论通过了《东盟防长扩大会关于建立务实信任措施的联合声明》《东盟防长扩大会关于反对恐怖主义威胁的联合声明》。

会议期间，魏凤和分别会见了新加坡、美国、老挝、新西兰、日本、韩国、澳大利亚、泰国等国防长，就加强两军合作以及共同关心的问题交换了意见。

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