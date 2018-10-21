法国前内政部长谈中法关系积极发展

法国前任内政部长布鲁诺·勒·鲁接收人民网专访（图片：何蒨）

人民网巴黎10月20日电（记者何蒨）在中法外交关系中，有许多来自法国政府与民间的有识之士，担任着友谊与桥梁的作用，布鲁诺·勒·鲁（Bruno Le Roux）便是其中低调的一位。布鲁诺·勒·鲁曾在法国前总统奥朗德就任时期担任内政部长，并曾长期担任法国国民议会社会党党团主席、中法友好小组主席，多次跟随法国高层代表团访问中国，见证了中国近二十年的发展。最近，布鲁诺·勒·鲁接受了人民网记者的专访，对当前中法外交关系中的重要议题进行了展望。

布鲁诺·勒·鲁在担任法国国民议会中法友好小组主席期间，曾多次跟随法方高层代表团访问中国，走访了很多中国城市。在他看来，中国改革开放四十年带来的最明显变化，便是城市的快速发展。布鲁诺·勒·鲁印象最深的中国城市，分别是成都和深圳。在他的记忆中，成都从一个普通的内陆省会城市发展成为中国西南地区重要的中欧经济交流平台，而深圳正在成为世界聚焦的高科技人才与企业聚集中心。

布鲁诺·勒·鲁十分关注中法经济领域的交流。他指出，中法关系在法国前总统奥朗德时期就已经奠定了良好的基础，如今到了马克龙总统任期，可谓“好上加好”。他对中法外交关系的未来保持非常乐观和积极的态度，并指出最近马克龙政府虽然刚刚改组，但外交部门并没有调整，法国对中国的外交政策将保持持续性与稳定性。

对于中国提出的“一带一路”倡议，布鲁诺·勒·鲁认为这是非常积极的提议，也是地区经济发展的保证。布鲁诺·勒·鲁强调要在“一带一路”的推进中保持良好的平衡，让每个参与国都能从中获利，这就需要呼吁和鼓励各个国家积极参与“一带一路”倡议，而不是停留在原地，持保留态度远远观望。在他看来，加强对话，保证多方都能从中获益，正是“一带一路”倡议开放特色的保证。

如今，布鲁诺·勒·鲁十分关注中国的新能源汽车技术，同时致力于将法国的中小企业介绍给中国市场。布鲁诺·勒·鲁认为，中国的新能源汽车技术已经达到世界先进的水平，特别是在公共交通领域。布鲁诺·勒·鲁非常支持中国的电动汽车技术与法国交通服务企业联合，在欧洲打造中法共同参与的电动公共汽车服务市场。此外，布鲁诺·勒·鲁也非常看好法国中小企业的竞争力，正在通过电商平台将更多法国中小企业的产品带到中国消费者身边。

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