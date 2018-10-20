【中国那些事儿】打破规则重组元素！美媒：中国范儿重新定义“中国制造”　

Angel Chen等独立设计师时装品牌亮相本季上海时装周。图片来源：上海时装周官网

中国日报网10月19日电 本周上海时装周开幕，作为中国原创设计发展推广的交流平台，中国设计品牌大放异彩。外媒认为，近年来，无论是在全球四大时装周的T台上，还是在本土各大时装周的秀场里，中国设计师都开始崭露头角，中国设计师未来可期。

据美国有线电视新闻网（CNN）网站18日报道，2019春夏上海时装周再次证明，对于那些敢于表达、时尚嗅觉敏锐的千禧一代而言，中国这些设计新秀的影响力绝对不容小觑。

尽管还未达到世界顶尖水准，但自2003年创办以来，上海时装周发展极为迅速，其规模在五年中几乎翻了一番。

上海街头时尚也许还是嘻哈风和老爹鞋（Balenciaga-inspired sneakers）的天下，但在上海时装周的秀场上，一众中国原创品牌及新锐设计师则以多元视角诠释了“中国制造”的真正内涵。

中国设计师影响力与日俱增

设计师方妍楠（Susan Fang）在上海当代艺术博物馆的时装秀备受期待。图片来源：CNN网站截图

独立设计师陈安琪在纽约时装周首秀大获成功，俘获一众粉丝，成为镜头焦点。红透Instagram的英国时尚博主Susie Bubble也曾分享Shushu/Tong和8on8等中国设计师品牌，前者还曾入驻美国知名时尚买手店Opening Ceremony。

重新定义“中国制造”

上海时装周展现中国“Z世代”消费群体的时尚品味。图片来源：CNN网站截图

中国时装行业一直都在寻找能代表中国的设计，国产品牌和设计师正在努力撕掉“中国制造”“假冒伪劣”的标签。为此，中国一家电视台今年打造了一档名为《时尚大师》的时尚竞技节目，鼓励新锐设计师将中国传统元素融入设计领域。

该节目的许多参赛设计师，包括前几代年轻设计师，他们的作品都运用了夸张且鲜明的中国意象。但是毫无疑问，上海时装周秀场上的设计要更加成熟精巧，也更具现代感。这种转变透露出人们对当代中国设计师愈发充满信心。

名为《东西文化交流下的当代中国时装》的展览引人深思，是本届时装周的一大亮点。在这场展览中，曾入围LVMH Prize青年设计师大奖的高雪将格纹元素与中国风印花图案相融合；男装设计师品牌Pronounce在上海和米兰分别成立了工作室，他们的作品既有米兰风情，兼具上海情调。

秀场上，设计师品牌Samuel Gui Yang将中式盘扣巧妙融入女装上衣；设计师陈安琪秉持历史碰撞未来的美学理念，用清朝龙纹图案搭配男士紧身衣；设计师李东君则利用上个世纪30年代的中国元素和传统旗袍，展现了中性淡雅之美。

瞄准千禧一代

颇具网络影响力、酷爱自拍的千禧一代和Z世代（指1990年代中叶至2010年前出生的年轻人）已经陆续在微信、微博和抖音上晒起了这场备受瞩目的时装盛事。

纽约Private Policy 品牌由毕业于美国帕森斯设计学院（Parsons）的李浩冉、瞿思颖创立。图片来源：CNN网站截图

像Labelhood先锋时装艺术节这种专为先锋设计师提供的平台，则备受具有消费潜力、社交媒体影响力的年轻群体的青睐，让Susan Fang 和 Pronounce等新锐设计师品牌在未来消费群体中打开了知名度。

上海时装周还与天猫合作，打通线上线下。天猫将通过特殊的品牌渠道，扩增流量，将20位设计师带到热衷网购的年轻消费者面前。

“可持续”的时尚

再造衣银行利用再生环保面料制作成衣。图片来源：上海时装周官网

目前，时装市场生产成本低廉、快消时尚唾手可得，“可持续性”似乎不受待见。但上海时装周还是一如既往地延续并发展了这一理念，因为无论是设计师抑或是时装行业领导者都认识到，在减轻时装行业环境污染的问题上，中国潜力巨大。

本季，女装品牌Fake Natoo设计师张娜带着她的个人品牌再造衣银行（Reclothing Bank）重返上海时装周秀。她的设计用料源自再生及环保面料。此前，她还与星巴克及饿了么达成了合作。本季她以“天赐”（Heaven Sent）为主题，将废棉、亚麻、可回收的PVC与木浆制成的纤维混合，为可持续时尚增添了一份优雅、注入了一抹亮色。

在生产领域，为Patagonia和优衣库等品牌代工的一家服饰公司总经理尹家珏，向观众展示了中国工厂如何做到可持续发展。

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