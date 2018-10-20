综述：拉美多国热盼中国国际进口博览会

再过不到２０天，全球首个以进口为主题的博览会——首届中国国际进口博览会即将开幕，届时全球１３０多个国家和地区超过２８００多家参展商将齐聚上海。本届进博会以“新时代，共享未来”为主题口号，拉美多国对此充满期待，盼望它成为连接中国和拉美的贸易纽带。

巴西出口和投资促进局主席雅瓜里贝接受新华社采访时表示，进博会将为巴西经济带来发展机遇，举办进博会展现了中国面向全球化积极开放市场的姿态，这也将促进全球贸易平衡健康发展。

据巴西出口和投资促进局统计，约１００家巴西企业将亮相进博会，涉及食品饮料、服务、配件、消费品及医疗和保健设备等行业，其中食品饮料行业企业最多。

巴西和墨西哥被确定为进博会１２个主宾国中拉美国家代表。据中国海关统计，２０１７年中拉贸易总额２５７８．５亿美元，同比增长１８．８％；同年，巴西和墨西哥是中国在拉美第一、第二大贸易伙伴。

据墨西哥投资贸易促进局预计，将有超过６０家墨西哥企业和机构参展，涉及食品饮品、物流服务、交通运输、信息技术等领域。墨投资贸易促进局局长卡雷尼奥认为，这次博览会对墨西哥乃至整个拉美来说，都是开拓中国市场的宝贵机遇。“进博会展示了中国政府强烈而清晰的意愿，即向世界开放市场、支持经济全球化。”他如此评价。

阿根廷投资和国际贸易促进局国际贸易总负责人瓦格纳告诉新华社记者，阿根廷政府和企业界对进博会抱有很高期望，此次盛会是里程碑式的——１００多个国家和地区齐聚一堂，参与热情空前高涨，这无疑是国际贸易的最好时刻。

瓦格纳说，阿根廷农产品对中国出口潜力巨大，牛肉、鸡肉、鱼肉和葡萄酒“四大明星产品”在中国已有一定知名度，阿根廷希望利用进博会提升其他产品在华认可度。

中国商务部发布的数据显示，２０１７年中国是拉美第二大贸易伙伴，拉美是全球对华出口增速最快的地区之一。２００５年１１月以来，中国先后与智利、秘鲁、哥斯达黎加等拉美国家签署自贸协定，推进中拉贸易长足发展。首届进博会有望带动更多拉美商品走进中国。

今年９月，智利外长安普埃罗访华期间对进博会表示赞赏。１１月初，北京、上海和深圳将举行“智利周”活动，向中国企业和消费者推广智利产品，并为智利企业参加进博会预热。

今年８月，秘鲁外长波波利西奥访华期间表示，１０余家秘鲁企业准备参加进博会，秘鲁希望借中国消费升级的东风，推动更多农产品、羊驼毛纺织品进入中国。秘鲁外贸和旅游部长巴伦西亚接受新华社记者专访时说，进博会旨在推进贸易自由化，“有助于释放中秘两国贸易活力”。

哥斯达黎加外贸部长希门尼斯对新华社记者说，进博会对哥中两国贸易发展至关重要，有助于推动哥斯达黎加对华出口快速增长。据她介绍，哥第一副总统、外交和宗教事务部长坎贝尔将率代表团参加此次博览会，有水果、咖啡和牛肉产业的６家企业参展。

去年以来，中国在拉美的“朋友圈”不断扩大，先后同巴拿马、多米尼加和萨尔瓦多建交，这些国家对进博会同样充满期待。

巴拿马国际贸易博览会主席加西亚说，进博会“将帮助全世界出口商向中国出口商品”。

多米尼加经济计划和发展部长桑塔纳指出，很多多米尼加企业对博览会表现出浓厚兴趣，博览会将成为它们展示优秀产品的重要平台。他期待中多共同努力，推动多米尼加优质产品进入中国市场，特别是享誉世界的朗姆酒、雪茄、可可等。

萨尔瓦多农业部长奥特斯表示，萨尔瓦多各界对参会十分感兴趣。他认为，这次展会可加强萨尔瓦多对外贸易交流，企业也可借此交流和学习在中国市场的贸易投资经验，为加强与中国长期合作打基础。

据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会统计，２０００年至２０１７年，拉美对华出口额占这一地区出口总额比重从１％跃升至１０％，从中国的进口额占其进口总额比重也从２％增至１８％。

从鲜果、牛肉到支线飞机，越来越多拉美特色优势产品登陆中国，既赢得中国百姓青睐，更极大推动中拉贸易多元化发展。

中国社科院拉美所经济研究室主任岳云霞认为，首届中国国际进口博览会的举办将向世界释放中国主动扩大进口的积极信号，同时也将推动更多来自拉美的优势产品进入中国，确保中拉贸易长期健康发展。

正如秘鲁桑迪亚山谷咖啡种植合作社经理比尔卡所说，进博会是“一扇窗”，中拉经贸合作让这扇窗越来越亮，而对于拉美企业，窗这边的商机将更加宽广。（参与记者：吴昊、张启畅、彭桦、倪瑞捷、苏佳维、刘敏、安阳、赵晖、陈瑶、胡安·利马奇）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)