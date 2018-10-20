通讯：“海上生民乐”亮相墨西哥塞万提斯国际艺术节

“这场演出融合了中国民众对自然的爱与尊重。”５７岁的胡列塔来自墨西哥历史文化名城瓜纳华托，１８日晚她在家门口首次欣赏中国传统民乐后说道。

当晚，大型视听民族音乐会“海上生民乐”亮相第４６届墨西哥塞万提斯国际艺术节。这场由中国对外文化集团公司和上海民族乐团联合出品的音乐会分为《风》《雅》《颂》《和》四个篇章共１３个节目。

天色刚擦黑，数千名观众已在有２００多年历史的阿隆迪加广场外排起长队等候入场。

晚８时，一曲《汲古》开场，悠悠骨笛声飘扬，将墨西哥观众带回８０００多年前混沌、荒蛮的天地间。乐声古朴豪放，诉说着中华民族对美的最初向往。丝竹重奏《紫竹》旋律清新、节奏明快，凝聚着沪上江南浓浓的紫竹情调。

二胡演奏家马晓辉和墨西哥大提琴演奏家迈克尔·泽韦伦合奏经典曲目《梁祝》，中国柔美与西方抒情相互交融，袅袅弦音映衬蝴蝶自由双飞，淋漓尽致地展现了千古之爱、忠贞不渝的主题。有“东方吉他”之称的阮族乐器演绎了重奏《剑器》，陌生乐器演奏出的熟悉音色令不少当地民众叹为观止。

在五重奏《蜂飞》中，西方名曲邂逅中国民乐，听众仿佛化身野蜂，在山野间肆意飞舞。民乐合奏《丝路》响起，一幅东西方文明千年交流的美好画卷展现在观众面前。

一个多小时的演出在墨西哥名曲《龙舌兰》乐声中落幕。现场约４５００名观众起立鼓掌、高声欢呼，向演员们致以真诚的谢意与敬意。

“中国传统民乐乐器形式简单，演奏方式有趣，乐声美妙。这场演出融合了中国民众对自然的爱与尊重，体现他们如何爱护自然，珍惜水、风、土地等自然元素。”观众胡列塔接受记者采访时认为，中国在保护和传承传统乐器方面做得很好，希望有机会能去中国进一步了解中国传统文化。

瓜纳华托州州长迭戈·罗德里格斯观看演出后说，中国派出如此高级别的演出阵容为塞万提斯国际艺术节增添了东方色彩。墨中两国在多个方面相互认同，在音乐、美食和历史方面有共同之处。文化是把钥匙，能开启不同领域大门，推动墨中两国加强交流与合作。

中国驻墨西哥大使邱小琪说，通过塞万提斯国际艺术节，越来越多墨西哥民众对中国文化产生兴趣，艺术节拉近了中墨两国民众的深厚情谊。

塞万提斯国际艺术节创办于１９７３年，是拉美规模最大的文化活动之一。本届艺术节于１０日至２９日举行，吸引了３０多个国家和地区的１１０个艺术团体参加。（记者 吴昊）

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